Υποψηφιότητα για πρόεδρος του Eurogroup ανακοινώνει ο Πιερρακάκης

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης θα υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup, μια θέση από την οποία θα μπορούσε να ηγηθεί ενός από τα βασικά όργανα λήψης οικονομικών αποφάσεων της Ευρώπης.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, ο κ. Πιερακάκης αναμένεται να κάνει την ανακοίνωση αργότερα σήμερα, Παρασκευή, πριν από την προθεσμία που λήγει στις 5 μ.μ. τοπική ώρα Βρυξελλών (6:00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τα σχέδιά του, αλλά αρνήθηκαν να κατονομασθούν καθώς συζητούσαν ιδιωτικά θέματα.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών-μελών της νομισματικής ένωσης θα επιλέξουν τον νέο τους επικεφαλής στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Η αναζήτηση έρχεται μετά την απροσδόκητη παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος ηγήθηκε του Eurogroup για περισσότερα από πέντε χρόνια. Φαίνεται ότι θα είναι ένας αγώνας μεταξύ χωρών που δεν έχουν ποτέ αναλάβει αυτόν τον ρόλο, με άλλους πιθανούς υποψηφίους να είναι ο Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ από το Βέλγιο και ο Κάρλος Κουέρπο από την Ισπανία.

Το γραφείο του κ. Πιερακάκη αρνήθηκε να σχολιάσει τα σχέδιά του.

Ο πρόεδρος του Eurogoup εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ, από την Ομάδα των Επτά έως τις συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η θέση περιλαμβάνει επίσης συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των χωρών της Ευρωζώνης.

Αρχικά σχεδιασμένο ως ένα ανεπίσημο φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων, το Eurogroup βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης του δημόσιου χρέους, με τις συνεδριάσεις του να βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση.

Οπως θυμίζει το δημοσίευμα του Bloomberg, οι υπουργοί Οικονομικών πραγματοποίησαν πολλές, συχνά έντονες, συναντήσεις, καταλήγοντας σε συμφωνίες αργά το βράδυ για έκτακτα πακέτα διάσωσης για πέντε χώρες, αναθεώρηση των τραπεζικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δάνεια της τελευταίας στιγμής για να αποτρέψουν την Ελλάδα από τη χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ.

Το Eurogroup είχε μόνο τέσσερις επικεφαλής από τότε που ο ρόλος αυτός έγινε μόνιμος πριν από δύο δεκαετίες: Τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από το Λουξεμβούργο από το 2005 έως το 2013, τον Γερούν Ντάισελμπλουμ από την Ολλανδία τα πέντε χρόνια που ακολούθησαν και, στη συνέχεια, τον Μάριο Σεντένο από την Πορτογαλία έως το 2020. Ο Ντόναχιου τον διαδέχθηκε στη θέση αυτή έως τις αρχές του τρέχοντος μήνα.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη θέση του υπουργού Οικονομικών μόνο για περίπου οκτώ μήνες, ο κ. Πιερακάκης, ο οποίος είναι στην αρχή της τετάρτης δεκαετίας της ζωής του, έχει κερδίσει το σεβασμό των Ευρωπαίων συναδέλφων του, αναφέρει το Bloomberg.

Πριν αναλάβει τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας, διετέλεσε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το 2019 έως το 2023, ηγούμενος μιας σημαντικής προσπάθειας ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με σκοπό την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Με εκπαίδευση στον τομέα της πληροφορικής και της πολιτικής οικονομίας, έχει επίσης διατελέσει υπουργός Παιδείας, επιβλέποντας τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.