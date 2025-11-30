Βρετανία: Πιο αργοί κι από τους... ελληνικούς οι ρυθμοί απονομής Δικαιοσύνης

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος σχεδιάζει η κυβέρνηση, με στόχο την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων που πλησιάζουν τις 100.000, με συνήθεις χαμένους τα... θύματα.

Δημοσιεύθηκε: 30 Νοεμβρίου 2025 - 23:32

Η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος με στόχο την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων, καθώς σχεδόν 80.000 περιμένουν χρόνια μέχρι να εκδοθεί απόφαση. Η κυβέρνηση των Εργατικών έχει προειδοποιήσει πως ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων ενδέχεται να ανέλθει σε 100.000 έως το 2028 εφόσον δεν ληφθούν μέτρα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέβιντ Λάμι υπογραμμίζει πως οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις θα εκσυγχρονίσουν το δικαστικό σύστημα στη Βρετανία, επιταχύνοντας την εκδίκαση υποθέσεων με κεντρικό γνώμονα την απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα. «Πίσω από κάθε μία από τις χιλιάδες υποθέσεις που εκκρεμούν βρίσκεται μια ανθρώπινη ζωή που έχει τεθεί σε αναμονή», δήλωσε ο Λάμι, υπογραμμίζοντας πως «για πολλά θύματα, η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης συνιστά άρνηση απονομής δικαιοσύνης».

Ορισμένες δίκες έχουν προγραμματιστεί έως και το 2030 και τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το 1/4 των υποθέσεων περιμένουν τουλάχιστον έναν χρόνο μέχρι να εκδικαστούν, με πολλά θύματα να εγκαταλείπουν τη διαδικασία. Ειδικά σε υποθέσεις βιασμού, το 60% των καταγγελιών αποσύρονται πριν από τη διεξαγωγή δίκης.

Το προτεινόμενο σχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπει μεταξύ άλλων οι δίκες με ενόρκους να περιοριστούν μόνο σε κακουργήματα, κάτι στο οποίο αντιδρούν αρκετοί δικηγορικοί σύλλογοι στη Βρετανία.

