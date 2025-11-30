#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Τη νύχτα εντοπίστηκαν τέσσερις τρομοκράτες οι οποίοι είχαν βγει από υπόγειες υποδομές. Καθοδηγούμενες από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, οι δυνάμεις μας τους εξόντωσαν», ανακοίνωσε ο στρατός.

Γάζα: Τέσσερις μαχητές σκότωσε ο ισραηλινός στρατός στη Ράφα

Δημοσιεύθηκε: 30 Νοεμβρίου 2025 - 14:24

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τέσσερις άνδρες τους οποίους χαρακτήρισε «τρομοκράτες» και οι οποίοι είχαν βγει από σήραγγες στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, όπως ανακοίνωσε.

«Μέσα στη νύχτα εντοπίστηκαν τέσσερις τρομοκράτες οι οποίοι είχαν βγει από υπόγειες υποδομές στην περιοχή. Καθοδηγούμενες από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, οι δυνάμεις εξόντωσαν τους τρομοκράτες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είχε δηλώσει στις αρχές Νοεμβρίου ότι έως 200 μαχητές της Χαμάς είναι αποκλεισμένοι μέσα σε σήραγγες στη Γάζα, στον τομέα του παλαιστινιακού εδάφους όπου αναπτύχθηκε και πάλι ο ισραηλινός στρατός στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου.

