Μια ανάσα από τα $4 τρισ. το ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας

Στα 3,8 τρισ. δολάρια αποτιμάται η αξία του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογίας, το οποίο παρουσιάζει ανάπτυξη 14% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το report «State of European Tech 2025» της Atomico.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το report το οικοσύστημα τεχνολογίας αντιπροσωπεύει το 15% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο από το 4% του 2016.

Πώς κινήθηκαν οι επενδύσεις

Την ίδια ώρα, οι επενδύσεις σε ευρωπαϊκές startups βρίσκονται σε άνοδο, ενώ αναμένεται να «σκαρφαλώσουν» στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021 και το 2022. Πιο συγκεκριμένα, η Atomico εκτιμά ότι οι επενδύσεις θα φτάσουν τα 44 δισ. δολάρια το 2025, ξεπερνώντας τα 43 και τα 41 δισ. δολάρια που συγκεντρώθηκαν το 2023 και το 2024.

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των κεφαλαίων, οι startups από το Ηνωμένο Βασίλειο συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη χρηματοδότηση «σηκώνοντας» 14,4 δισ. δολάρια. Η Γερμανία κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 7,4 δισ. δολάρια και η Γαλλία την τρίτη με 6,1 δισ. δολάρια.

Η γαλλική Mistral συγκέντρωσε την υψηλότερη χρηματοδότηση για το τρέχον έτος, «σηκώνοντας» 1,7 δισ. ευρώ. Συγχρόνως, η βρετανική Nscale συγκέντρωσε 1,5 δισ. δολάρια σε δύο γύρους χρηματοδότησης τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Από την άλλη, ο τομέας που προσέλκυσε την υψηλότερη χρηματοδότηση ήταν το deep tech, καθώς το 36% των επενδύσεων από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital -VCs) κατευθύνθηκαν σε deep tech εταιρείες, παρουσιάζοντας επίσης σημαντική άνοδο από το 21% που αντιπροσώπευαν το 2021.

Στους υψηλότερους γύρους χρηματοδότησης που έλαβαν χώρα το 2025 περιλαμβάνονται ο Series D γύρος ύψους 660 εκατ. δολαρίων της Helsing, η χρηματοδότηση ύψους 600 εκατ. δολαρίων της spin out της DeepMind, Isomorphic Labs και επέκταση του Series A γύρου της Proxima Fusion που έφτασε τα 200 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στους τομείς που συγκέντρωσαν τα περισσότερα κεφάλαια στην Ευρώπη το 2025 συγκαταλέγεται και η αμυντική τεχνολογία, με τις defence tech startups να έχουν «σηκώσει» μέχρι στιγμής το ποσό ρεκόρ του 1,6 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας κατά πολύ το 1 δισ. δολάρια που συγκεντρώθηκε το 2024.

Σύμφωνα με την έρευνα οι εργαζόμενοι στον τεχνολογικό τομέα έφτασαν τους 4,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4%. Ταυτόχρονα, οι νέοι ιδρυτές εταιρειών έφτασαν ξεπέρασαν τους 27.000, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 36%.

Μάλιστα, φαίνεται πως η αισιοδοξία έχει επιστρέψει καθώς το 42% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν πως είναι πιο ελκυστικό να ιδρύσει κάποιος τώρα εταιρεία στην Ευρώπη, απ’ότι πριν από 12 μήνες.

Σημαντικά είναι και τα ευρήματα σχετικά με την δεξαμενή ταλέντων στην Ευρώπη, καθώς το 40% δήλωσαν ότι τώρα είναι ευκολότερο να κάνουν προσλήψεις ταλέντων κορυφαίου επιπέδου απ΄ότι πριν από 12 μήνες.

Τι κρατάει πίσω την Ευρώπη

Ωστόσο, παρά την αισιοδοξία εντός του report τονίζεται ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, καθώς πρέπει να αποφασίσει ποια κατεύθυνση θα πάρει το οικοσύστημα την επόμενη δεκαετία και τι είναι αυτό που θα καθορίσει το μέλλον του.

Όπως επισημαίνεται η Ευρώπη μετρά πέντε εταιρείες με αξία άνω των 100 δισ. δολαρίων, όμως καμία που αξία της να φτάνει το 1 τρισ. δολάρια. Αυτό συμβαίνει διότι ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλαπλά εμπόδια, ενώ συνεχίζει να απέχει σημαντικά από τα επίπεδα των ΗΠΑ.

Για παράδειγμα, μόνο το 0,01% των ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων επενδύεται ετησίως σε VCs, ενώ στις ΗΠΑ αυτό το ποσοστό είναι 3 φορές υψηλότερο. Επίσης μόνο το 9% των δημόσιων συμβάσεων αφορά την καινοτομία. Στις ΗΠΑ το ποσοστό αυτό φτάνει το 20%. Μάλιστα, ενώ ο ευρωπαϊκός και δημόσιος τομέας δαπάνησε περίπου 2 τρισ. ευρώ στον τομέα της πληροφορικής, η πλειοψηφία των επενδύσεων κατευθύνθηκε σε Αμερικανούς προμηθευτές.

Ακόμα, σύμφωνα με το report πάνω από το 82% των ευρωπαίων ιδρυτών δημιουργούν τις επιχειρήσεις τους στην Γηραιά Ηπειρο, αλλά το υπόλοιπο 18% την εγκαταλείπει.

Για τους παραπάνω λόγους οι συγγραφείς της έκθεσης μεταξύ άλλων τονίζουν την ανάγκη να καταργηθούν τα δομικά εμπόδια που εξακολουθούν που επιβραδύνουν τους Ευρωπαίους ιδρυτές, διευκολύνοντας τη δυνατότητα ταχύτερης διασυνοριακής επέκτασης.