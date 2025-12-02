ΗΠΑ: Ο δήμος του Σαν Φρανσίσκο ζητά αποζημίωση από μεγάλες εταιρίες τροφίμων

Ο δήμος του Σαν Φρανσίσκο προσέφυγε στα δικαστήρια εναντίον των εταιρειών Kraft, Mondelez, Coca-Cola και άλλων παρασκευαστών υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, υποστηρίζοντας ότι εν γνώσει τους αρρωσταίνουν τους κατοίκους της Καλιφόρνιας με εθιστικά και βλαβερά προϊόντα.

Ο δικηγόρος του δήμου Ντέιβιντ Τσιου κατέθεσε αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο ισχυριζόμενος ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν τακτικές παρόμοιες με εκείνες των καπνοβιομηχανιών, ώστε να σχεδιάσουν και να ρίξουν στην αγορά προϊόντα που έχουν ως στόχο να εθίσουν τους καταναλωτές. Στην προσφυγή του ο δήμος κατηγορεί τις εταιρείες ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας σχετικά με τη δημόσια όχληση και το παραπλανητικό μάρκετινγκ.

«Οι εταιρείες αυτές κατασκεύασαν μια κρίση δημόσιας υγείας, αποκόμισαν εξαιρετικά κέρδη και τώρα χρειάζεται να αναλάβουν την ευθύνη για τη ζημιά που προκάλεσαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Τσιου.

Καθώς τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα πολλαπλασιάζονταν, τα ποσοστά παχυσαρκίας, καρκίνου και διαβήτη αυξήθηκαν, ισχυρίζεται ο δήμος στην αγωγή του. Σύμφωνα με το γραφείο του Τσιου, οι καρδιοπάθειες και ο διαβήτης –ασθένειες που συνδέονται με τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα– είναι από τις κύριες αιτίες θανάτου στο Σαν Φρανσίσκο, ιδίως μεταξύ των μειονοτήτων και των κατοίκων με χαμηλότερα εισοδήματα.

Εκπρόσωποι των εταιρειών Mondelez, Coca-Cola και Kraft-Heinz δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο.

Η πόλη ζητά αποζημίωση και να επιβληθούν αστικές κυρώσεις στις εταιρείες για να αντισταθμίσει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης. Θέλει επίσης το δικαστήριο να εκδώσει εντολή που θα απαγορεύει στις εταιρείες να υιοθετούν στρατηγικές παραπλανητικού μάρκετινγκ και θα τους επιβάλει να αλλάξουν την πρακτική τους. Αν και ο ορισμός των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων παραμένει υπό συζήτηση, οι ερευνητές γενικά τον χρησιμοποιούν για πολλά συσκευασμένα σνακ, γλυκά και αναψυκτικά που παρασκευάζονται με χρήση τεχνικών επεξεργασίας και πρόσθετα συστατικά και συνήθως περιέχουν ελάχιστα τρόφιμα αναλλοίωτης αρχικής σύστασης. Σε μια έκθεση που παρουσίασε τον Μάιο ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, η κυβέρνηση Τραμπ υπέδειξε τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα ως μια από τις αιτίες της επιδημίας χρόνιων ασθενειών σε παιδιά.

Είναι η πρώτη φορά που ένας δήμος προσφεύγει στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι εταιρείες τροφίμων εν γνώσει τους προωθούν στην αγορά εθιστικά και επιβλαβή υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Τον Σαν Φρανσίσκο εκπροσωπείται από δικηγόρους της Morgan&Morgan, της νομικής εταιρείας που είχε αναλάβει και την παρόμοια υπόθεση ενός άνδρα από τη Φιλαδέλφεια ο οποίος ισχυριζόταν ότι διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 2 και μη αλκοολική στεάτωση του ήπατος σε ηλικία 16 ετών, λόγω της κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Η αγωγή του απορρίφθηκε τον Αύγουστο, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής στην Πενσυλβάνια έκρινε ότι ο ενάγων δεν κατάφερε να συνδέσει συγκεκριμένα προϊόντα με τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ