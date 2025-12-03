Ρούτε: Μόνο ο Τραμπ μπορεί να σπάσει το αδιέξοδο της Ουκρανίας

Ο μόνος άνθρωπος σε ολόκληρο τον κόσμο που κατάφερε να σπάσει το αδιέξοδο σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Αναφερόμενος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ο κ. Ρούτε είπε ότι «συντονιζόμαστε στενά με τις ΗΠΑ και, φυσικά, με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ».

Μετά το τέλος της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, δήλωσε σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ και τις ειρηνευτικές συζητήσεις ότι «οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και το ισχυρότερο κράτος στη γη. Και πραγματικά επαφίεται πρώτα σ' αυτούς να σπάσουν το αδιέξοδο και μετά να διασφαλίσουν ότι οι άλλοι θα ακολουθήσουν. Αλλά η επίτευξη της ειρήνης, όπως έχει πει και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν είναι κάτι που γίνεται τραβώντας μια γραμμή. Χρειάζονται προτάσεις στο τραπέζι, χρειάζονται συζητήσεις», τόνισε κάνοντας αναφορά στις συναντήσεις στη Γενεύη, στο Μαϊάμι, και στις χθεσινές στη Μόσχα.

Πρόσθεσε ότι τα δύο τρίτα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευτεί να παράσχουν όπλα στην Ουκρανία μέσω της λεγόμενης Λίστας Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων της Ουκρανίας (PURL), η οποία έχει λάβει μέχρι στιγμής δεσμεύσεις αξίας 4 δισ. δολαρίων.

«Μάθαμε ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία θα συνεισφέρουν επίσης στο PURL, ως οι πρώτοι εταίροι του ΝΑΤΟ που το κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι οι σύμμαχοι και οι εταίροι έχουν ήδη δεσμευτεί για πάνω από 4 δισεκατομμύρια», ανέφερε ο κ. Ρούτε.

Αναφορικά με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην ειρηνευτική διαδικασία, τόνισε ότι δεν υπάρχει κάτι νέο επ' αυτού, λέγοντας πως «αν κάτι σχετικό με το ΝΑΤΟ συζητηθεί ως μέρος της ειρηνευτικής διαδικασίας, αυτό θα αντιμετωπιστεί ξεχωριστά».

Ο ίδιος εξήγησε και επανέλαβε αρκετές φορές στη συνέντευξη Τύπου ότι «πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση προς τη Ρωσία, γιατί δεν γνωρίζουμε αν η ειρηνευτική διαδικασία θα οδηγήσει τελικά σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα», «για να καταλάβει ότι δεν υπάρχει διέξοδος, ότι τελικά θα πρέπει να συμβιβαστεί, είτε τώρα -ελπίζουμε- είτε, αν όχι, στο κοντινό μέλλον».

Χρήση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ ρωτήθηκε για τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και την πρόταση που παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν, αλλά και για τις αντιδράσεις από πλευράς του Βελγίου που εκφράστηκαν και σήμερα από τον Βέλγο ΥΠΕΞ στη Σύνοδο. Ο ίδιος επανέλαβε ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει επίσημη θέση, αλλά μίλησε για την κρισιμότητα του ζητήματος της χρηματοδότησης της Ουκρανίας για την επόμενη χρονιά. «Είναι απολύτως σαφές ότι πρέπει να βρούμε τα χρήματα. Και ένιωσα μια δέσμευση στην αίθουσα πρώτα να δούμε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι θέμα που εξελίσσεται εντός της ΕΕ και έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ηγεσία της ΕΕ. Το ΝΑΤΟ δεν έχει επίσημη θέση», τόνισε.

Υβριδικές απειλές

«Δεν θα ανατινάξουμε σιδηροδρομικές γραμμές στη Ρωσία. Θα διασφαλίσουμε όμως ότι θα νιώσεις τις συνέπειες αν κάνεις τέτοια πράγματα, γιατί είναι εξαιρετικά απερίσκεπτα και απαράδεκτα», δήλωσε όταν ρωτήθηκε για τις υβριδικές απειλές στην Πολωνία. Όπως είπε, απέναντι σε κάθε υβριδική απειλή, «θα αντιδράσουμε με τον τρόπο που εμείς επιλέγουμε και θα το αισθανθούν».

Ο κ. Ρούτε αναφέρθηκε επίσης στην Κίνα και στη στενή συνεργασία με τη Ρωσία. «Βλέπουμε την Κίνα να συνεργάζεται στενά με τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν όσον αφορά την ενίσχυση των ρωσικών πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία».

Ταυτόχρονα, όπως είπε, «βλέπουμε την Κίνα να αναπτύσσει ραγδαία τις ένοπλες δυνάμεις της χωρίς διαφάνεια», κατέληξε, επισημαίνοντας πως το θέμα συζητήθηκε από τους ΥΠΕΞ της Συμμαχίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ