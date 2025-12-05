Μπουρκίνα Φάσο: Η χούντα επαναφέρει τη θανατική ποινή

Το στρατιωτικό καθεστώς στην Μπουρκίνα Φάσο αποφάσισε να επαναφέρει τη θανατική ποινή, η οποία είχε καταργηθεί στη χώρα από το 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργικό συμβούλιο.

«Το σχέδιο (για την τροποποίηση) του ποινικού κώδικα προβλέπει επαναφορά της θανατικής ποινής για ορισμένα αδικήματα – όπως για εσχάτη προδοσία, τρομοκρατικές ενέργειες και κατασκοπεία», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, η τελευταία καταγεγραμμένη εκτέλεση στην Μπουρκίνα Φάσο χρονολογείται από το 1988. Η θανατική ποινή καταργήθηκε επί προεδρίας Καμπορέ, 30 χρόνια αργότερα.

Επικεφαλής της χούντας που κυβερνά την Μπουρκίνα Φάσο είναι ο λοχαγός Ιμπραήμ Τραορέ, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα που ανέτρεψε τη «μεταβατική κυβέρνηση» του αντισυνταγματάρχη Πολ-Ανρί Σανταογκό Νταμιμπά, τον Σεπτέμβριο του 2022. Έκτοτε, ο Τραορέ ακολουθεί μια πολιτική εχθρική προς τη Δύση, σφυρηλατώντας στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία και το Ιράν.

«Η υιοθέτηση αυτού του νομοσχεδίου εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων μεταρρυθμίσεων με στόχο ένα σύστημα δικαιοσύνης που θα ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες του λαού», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Εντασό Ροντρίγκ Μπαϊαλά.

Το νομοσχέδιο, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από τη μεταβατική νομοθετική συνέλευση, προβλέπει επίσης αυστηρές ποινές για την «ομοφυλοφιλία». Τον Σεπτέμβριο θεσπίστηκε νόμος που προβλέπει ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών για όσους επιδίδονται σε ομοφυλοφιλικές πράξεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ