#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εκτοξεύει τις αμυντικές δαπάνες το Ισραήλ

Αυξάνει θεαματικά τον αμυντικό προϋπολογισμό του για το 2026 στα 34,6 δισ. δολάρια, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να προειδοποιεί ότι χωρίς έγκριση έως τον Μάρτιο η χώρα θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές.

Εκτοξεύει τις αμυντικές δαπάνες το Ισραήλ

Δημοσιεύθηκε: 5 Δεκεμβρίου 2025 - 09:43

Το προσχέδιο της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον κρατικό προϋπολογισμό του Ισραήλ το 2026 προβλέπει στρατιωτικές δαπάνες ύψους 112 δισεκατομμυρίων σέκελ (34,6 δισεκ. δολαρίων), έκανε γνωστό σήμερα το γραφείο του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς, ποσό πολύ υψηλότερο από τα 90 δισεκ. σέκελ που προέβλεπε προηγούμενη εκδοχή του κειμένου.

Ο υπουργός Άμυνας Κατς και ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς κατέληξαν σε συμφωνία για το επίπεδο των αμυντικών δαπανών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2026, ο οποίος θα πρέπει να έχει εγκριθεί ως τον Μάρτιο το αργότερο — καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα προκηρυχτούν πρόωρες εκλογές.

Οι υπουργοί άρχισαν αυτή που συνήθως είναι μαραθώνια συνεδρίαση χθες και η ψηφοφορία εκτιμάται πως θα μπορούσε να διεξαχθεί σήμερα. Αν το υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει το κείμενο, θα κατατεθεί στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, προς συζήτηση και ψήφιση.

Κατά τον κ. Κατς, στους σκοπούς των στρατιωτικών δαπανών συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη των «αναγκών» του στρατού και η μείωση του «βάρους» των εφέδρων.

«Θα συνεχίσουμε να δρούμε αποφασιστικά για να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις» ώστε «να εγγυηθούμε την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ σε κάθε μέτωπο», τόνισε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Το Ισραήλ υπολογίζεται πως ξόδεψε 31 δισεκ. δολάρια το 2024 για τους πολέμους με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και με τη Χεζμπολά στον Λίβανο. Έχει συνάψει συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός και με τα δύο κινήματα.

Οι υπηρεσίες του υπουργού Οικονομικών Σμότριτς σημείωσαν πως ο προϋπολογισμός για την άμυνα το 2026 είναι αυξημένος κατά 47 δισεκ. σέκελ σε σύγκριση με το 2023, τη χρονιά που ξέσπασε ο πόλεμος. «Κατανέμουμε τεράστιο προϋπολογισμό για να ενισχύσουμε τον στρατό φέτος» που θα «μας επιτρέψει να γυρίσουμε (...) στον δρόμο της ανάπτυξης», ανέφερε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ισραήλ: Μείωση επιτοκίων μετά από δύο χρόνια

Η Γερμανία επιτρέπει και πάλι τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ

Λίβανος: Ο νέος γύρος συνομιλιών με το Ισραήλ θα ξεκινήσει στις 19 Δεκεμβρίου

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Έκκληση για τη μεταφορά ασθενών από την Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο