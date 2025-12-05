Εκτοξεύει τις αμυντικές δαπάνες το Ισραήλ

Το προσχέδιο της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον κρατικό προϋπολογισμό του Ισραήλ το 2026 προβλέπει στρατιωτικές δαπάνες ύψους 112 δισεκατομμυρίων σέκελ (34,6 δισεκ. δολαρίων), έκανε γνωστό σήμερα το γραφείο του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς, ποσό πολύ υψηλότερο από τα 90 δισεκ. σέκελ που προέβλεπε προηγούμενη εκδοχή του κειμένου.

Ο υπουργός Άμυνας Κατς και ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς κατέληξαν σε συμφωνία για το επίπεδο των αμυντικών δαπανών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2026, ο οποίος θα πρέπει να έχει εγκριθεί ως τον Μάρτιο το αργότερο — καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα προκηρυχτούν πρόωρες εκλογές.

Οι υπουργοί άρχισαν αυτή που συνήθως είναι μαραθώνια συνεδρίαση χθες και η ψηφοφορία εκτιμάται πως θα μπορούσε να διεξαχθεί σήμερα. Αν το υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει το κείμενο, θα κατατεθεί στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, προς συζήτηση και ψήφιση.

Κατά τον κ. Κατς, στους σκοπούς των στρατιωτικών δαπανών συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη των «αναγκών» του στρατού και η μείωση του «βάρους» των εφέδρων.

«Θα συνεχίσουμε να δρούμε αποφασιστικά για να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις» ώστε «να εγγυηθούμε την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ σε κάθε μέτωπο», τόνισε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Το Ισραήλ υπολογίζεται πως ξόδεψε 31 δισεκ. δολάρια το 2024 για τους πολέμους με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και με τη Χεζμπολά στον Λίβανο. Έχει συνάψει συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός και με τα δύο κινήματα.

Οι υπηρεσίες του υπουργού Οικονομικών Σμότριτς σημείωσαν πως ο προϋπολογισμός για την άμυνα το 2026 είναι αυξημένος κατά 47 δισεκ. σέκελ σε σύγκριση με το 2023, τη χρονιά που ξέσπασε ο πόλεμος. «Κατανέμουμε τεράστιο προϋπολογισμό για να ενισχύσουμε τον στρατό φέτος» που θα «μας επιτρέψει να γυρίσουμε (...) στον δρόμο της ανάπτυξης», ανέφερε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters