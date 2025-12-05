Ιράν: Το Πολεμικό Ναυτικό διεξήγαγε στρατιωτικά γυμνάσια στον Κόλπο

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ σε προσομοιωμένους στόχους στον Κόλπο στη διάρκεια διήμερων στρατιωτικών γυμνασίων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ξένων απειλών, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, το Ιράν πραγματοποίησε αντιτρομοκρατική άσκηση στη βορειοδυτική ιρανική επαρχία Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν μαζί με μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, η οποία, σύμφωνα με το κρατικό Press TV, είχε σκοπό να δηλώσει την «ειρήνη και τη φιλία» με γειτονικά κράτη και να προειδοποιήσει παράλληλα εχθρούς ότι «οποιοσδήποτε λάθος υπολογισμός θα συναντήσει μια αποφασιστική απάντηση».

Τα χερσαία και ναυτικά γυμνάσια ακολουθούν έναν αεροπορικό πόλεμο 12 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν τον Ιούνιο, στη διάρκεια του οποίου οι ΗΠΑ ακολούθησαν το Ισραήλ χτυπώντας πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Κρατικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για μαζική εκτόξευση πυραύλων κρουζ Qadr 110, Qadr 380 και Qadr 360 και 303 βαλλιστικών πυραύλων σε στόχους στον Κόλπο του Ομάν. Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν ταυτόχρονα προσομοιωμένες εχθρικές βάσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το Ναυτικό των Φρουρών ξεκίνησε τα γυμνάσιά του στο στρατηγικό Στενό του Χορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν χθες, Πέμπτη.

Έδωσε έμφαση στην ετοιμότητά του ενισχυμένης τεχνητής νοημοσύνης όπως την αποκάλεσε και στο «ακλόνητο πνεύμα και αντίσταση» των ναυτών του στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής.

Η Δύση θεωρεί πως οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν συνιστούν συμβατική στρατιωτική απειλή στην περιφερειακή σταθερότητα και πιθανό μηχανισμό παράδοσης για πυρηνικά όπλα εφόσον η Τεχεράνη αναπτύξει τέτοια.

Τα χερσαία γυμνάσια στα βορειοδυτικά είναι τα πιο πρόσφατα σε μια σειρά γυμνασίων του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που έχουν σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των μελών και των εταίρων. Η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Ομάν και το Αζερμπαϊτζάν έλαβαν επίσης μέρος στα διασυνοριακά γυμνάσια κατά της τρομοκρατίας.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης, ένας ευρασιατικός οικονομικός συνασπισμός και συνασπισμός για την ασφάλεια που ιδρύθηκε το 2001 για να καταπολεμήσει την τρομοκρατία, τις αυτονομιστικές τάσεις και τον εξτρεμισμό, πραγματοποιεί συχνά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια μεταξύ των μελών του.

Ο οργανισμός περιλαμβάνει την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία, το Πακιστάν και αρκετές χώρες της Κεντρικής Ασίας, με παρατηρητές και εταίρους στον διάλογο χώρες όπως το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και άλλες που συμμετέχουν σε επιλεγμένες επιχειρήσεις.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ