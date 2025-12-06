#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι περιμένει να επιστρέψουν οι δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές, ο Ρουστέμ Ουμέροφ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Αντρίι Γκνάτοφ, "με τη λεπτομερή αναφορά" των συνομιλιών.

Επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Δημοσιεύθηκε: 6 Δεκεμβρίου 2025 - 21:32

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε μακρά, "εποικοδομητική" και "ουσιαστική" τηλεφωνική συνομιλία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και τους διαπραγματευτές του Κιέβου που πήγαν να τους συναντήσουν στη Φλόριντα για συνομιλίες που αφορούν το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία.

"Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται με καλή πίστη με την αμερικανική πλευρά για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης. Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και το σχήμα υπό το οποίο θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες", έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χωρίς να αναφέρει περισσότερα στοιχεία.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι στη συνομιλία συζητήθηκαν κυρίως "τα βασικά θέματα που θα μπορούσαν να εγγυηθούν το τέλος της αιματοχυσίας", όπως και "τον κίνδυνο η Ρωσία να μην τηρήσει τις υποσχέσεις της".

Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν σήμερα στη Φλόριντα για την τρίτη ημέρα των συνομιλιών τους, οι οποίες εστιάζουν στο σχέδιο της Ουάσινγκτον για το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι περιμένει να επιστρέψουν οι δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές, ο Ρουστέμ Ουμέροφ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Αντρίι Γκνάτοφ "με τη λεπτομερή αναφορά" των συνομιλιών.

"Δεν μπορούμε να συζητάμε τα πάντα στο τηλέφωνο, είναι απαραίτητο λοιπόν να εργαστούμε στενά και εμπεριστατωμένα με τις ομάδες μας στις ιδέες και τις προτάσεις", δήλωσε. "Η προσέγγισή μας είναι ότι όλα πρέπει να είναι εφαρμόσιμα, κάθε καθοριστικό μέτρο για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση".

Παράλληλα, νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα κατά των ουκρανικών υποδομών, κυρίως ενεργειακών εγκαταστάσεων, έχουν αφήσει χωρίς θέρμανση και νερό χιλιάδες νοικοκυριά, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Drones εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο

Ζελένσκι: Η ταχύτητα των συνομιλιών και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ προκαλούν αισιοδοξία

Νέος κύκλος διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ στη Φλόριντα

Ζελένσκι: Σε σχέδιο ειρήνης 20 σημείων κατέληξαν ΗΠΑ και Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο