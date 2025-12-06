#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αλ Σάρα: Η αποστρατιωτικοποίηση της νότιας Συρίας θα έθετε τη χώρα σε κίνδυνο

«Η Συρία είναι αυτή που υφίσταται τις ισραηλινές επιθέσεις, ποιος λοιπόν θα πρέπει να είναι ο πρώτος που θα ζητήσει μια ζώνη ασφαλείας και μια αποχώρηση;» δήλωσε ο πρόεδρος της Συρίας.

Δημοσιεύθηκε: 6 Δεκεμβρίου 2025 - 23:32

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα δήλωσε σήμερα ότι η επιμονή του Ισραήλ για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στον νότο της χώρας του βάζει τη Συρία σε «επικίνδυνη θέση».

Η Συρία πάντα επέμενε στον σεβασμό της συμφωνίας αποδέσμευσης που υπέγραψε το 1974 με το Ισραήλ, η οποία είναι «μια επιτυχημένη συμφωνία», δήλωσε ο Σάρα σε συνέδριο στη Ντόχα.

«Η αναζήτηση άλλων συμφωνιών, όπως η δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, θα μας έθετε σε σοβαρή και επικίνδυνη θέση», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, επαφές σε επίπεδο υψηλόβαθμων αξιωματούχων μεταξύ Ισραήλ και Συρίας πραγματοποιήθηκαν με τη διευκόλυνση του Παρισιού και της Ουάσινγκτον, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι επιθυμούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία ασφαλείας.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απαιτεί ως προϋπόθεση για αυτό, την αποστρατιωτικοποίηση ολόκληρου του τμήματος του συριακού εδάφους που εκτείνεται από τα νότια της Δαμασκού μέχρι τη γραμμή οριοθέτησης του 1974.

Μετά την πτώση πριν από έναν χρόνο του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, τον οποίο ανέτρεψε ένας ισλαμιστικός συνασπισμός, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα και εισβολές στη Συρία.

Έχει αναπτύξει στρατεύματα στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στα Υψίπεδα του Γκολάν, πέρα από τη γραμμή οριοθέτησης μεταξύ του τμήματος αυτού του συριακού εδάφους που έχει προσαρτήσει και της υπόλοιπης γειτονικής του χώρας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν στις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Συρίας για την αντιμετώπιση των ανησυχιών ασφαλείας και των δύο πλευρών, σημείωσε ο Σάρα, κάνοντας λόγο για διεθνή υποστήριξη για μια ισραηλινή αποχώρηση από το συριακό έδαφος.

"Η Συρία είναι αυτή που υφίσταται τις ισραηλινές επιθέσεις, ποιος λοιπόν θα πρέπει να είναι ο πρώτος που θα ζητήσει μια ζώνη ασφαλείας και μια αποχώρηση;" δήλωσε.

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε ανάμιξης στη Συρία, τρεις ημέρες μετά την αιματηρή εισβολή ισραηλινών δυνάμεων σε χωριό στο νότιο τμήμα της χώρας. Κατά την επιδρομή αυτή, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τη Δαμασκό, ενώ ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στόχος της επιχείρησής του ήταν μια ισλαμιστική ομάδα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

