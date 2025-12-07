ΝΥΤ: Χειροτερεύει η κατάσταση στα μέτωπα για την Ουκρανία

Ήταν μια σαφής προσπάθεια επίδειξης ρωσικής ισχύος. Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Μόσχα σχετικά με το σχέδιό τους για τον τερματισμό του πολέμου, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Β. Πούτιν ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν καταλάβει την στρατηγικής σημασίας ουκρανική πόλη Ποκρόβσκ, έπειτα από μια μάχη που διήρκεσε πολλούς μήνες.

Οπως γράφουν οι NYT, η πραγματικότητα ήταν πιο θολή. Τμήματα της πόλης εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό αμφισβήτηση, σύμφωνα με χάρτες του πεδίου μάχης και τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Αλλά ο ισχυρισμός του Πούτιν, έστω και αν ήταν πρόωρος, αντανακλούσε μια τάση που διαμορφώνει την αμετακίνητη προσέγγισή του στις διαπραγματεύσεις: οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται σε προέλαση.

«Οι Ρώσοι έχουν το πάνω χέρι», δήλωσε ο Έμιλ Καστεχελμί, στρατιωτικός αναλυτής της φινλανδικής ομάδας Black Bird. Η Ουκρανία δεν έχει ακόμη φτάσει στο σημείο όπου πρέπει να συνθηκολογήσει, είπε, αλλά «φαίνεται αρκετά αδύναμη ώστε οι Ρώσοι να πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν απαιτήσεις».

Ο Πούτιν έχει διατάξει τον ρωσικό στρατό να προετοιμαστεί για χειμερινές επιχειρήσεις, σηματοδοτώντας μετά τις συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν παρεκκλίνει από τις σκληρές του απαιτήσεις. Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, έχει από τότε πραγματοποιήσει μια σειρά συζητήσεων στο Μαϊάμι με την ουκρανική αντιπροσωπεία, τις οποίες και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν «εποικοδομητικές».

Την ώρα που εκδίδονταν αυτές οι ανακοινώσεις, η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 650 drones και 51 πυραύλους σε πόλεις και χωριά σε όλη την Ουκρανία, σε μια επίθεση που ξεκίνησε τη νύχτα της Παρασκευής και συνεχίστηκε μέχρι το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε «μόλις μια μακρά και ουσιαστική τηλεφωνική συνομιλία» με τον Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου και επιχειρηματία που ασκεί και άτυπους ρόλους διεθνούς διπλωματίας για τον Τραμπ, κατά την οποία «συμφώνησαν στα επόμενα βήματα και στις μορφές των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Την τελευταία εβδομάδα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προελάσει σε πολλά μέτωπα. Βρίσκονται στα πρόθυρα κατάληψης του Ποκρόβσκ, ενός πρώην κόμβου εφοδιαστικής αλυσίδας στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, και έχουν σχεδόν περικυκλώσει τη γειτονική Μιρνοχράντ. Κινούνται ταχύτερα στη νότια περιφέρεια της Ζαπορίζια. Πιέζουν πιο κοντά στη βορειοανατολική πόλη Κουπιάνσκ και σημειώνουν κέρδη γύρω από την ανατολική πόλη Σίβερσκ, σύμφωνα με στρατιωτικούς χάρτες, αναλυτές και στρατιώτες.

Οι προελάσεις υπήρξαν αργές και δαπανηρές, τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε εξοπλισμό. Ουκρανοί αξιωματούχοι και αναλυτές αναφέρουν ότι ο Πούτιν μπορεί ακόμη να απέχει χρόνια από την επίτευξη των εδαφικών του στόχων. Πρωταρχικός στόχος παραμένει η κατάληψη του υπόλοιπου τμήματος της περιφέρειας Ντονέτσκ, που θα έδινε στη Ρωσία το σύνολο της ευρύτερης ανατολικής ουκρανικής περιοχής γνωστής ως Ντονμπάς.

Ωστόσο, ο ρυθμός της Ρωσίας επιταχύνεται και οι σταδιακές κινήσεις έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται. Οι δυνάμεις της Μόσχας κατέλαβαν 505 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σχεδόν 200 τετραγωνικά μίλια, τον Νοέμβριο, έναντι 267 τετραγωνικών χιλιομέτρων, περίπου 100 τετραγωνικών μιλίων, τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον χάρτη πεδίου μάχης του DeepState, μιας ουκρανικής ομάδας με δεσμούς με τον στρατό.

«Το μέλλον φαίνεται πραγματικά, πραγματικά ζοφερό για την Ουκρανία», δήλωσε ο Καστεχελμί. «Δεν βλέπω μια σαφή διέξοδο».

Προς το παρόν, η Ουκρανία φαίνεται να διαθέτει αρκετούς πόρους ώστε να αποτρέψει την κατάρρευση της γραμμής του μετώπου. Αλλά αυτή λυγίζει. Ο Πούτιν έχει υπονοήσει ότι η Ουκρανία, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού και αβεβαιότητα περί της δυτικής βοήθειας, θα πρέπει να αποδεχθεί τις απαιτήσεις του προτού ο πόλεμος επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.

Ο Ρώσος ηγέτης, σε συνέντευξη σε ινδικό μέσο ενημέρωσης που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, είπε ότι η Ρωσία θα καταλάβει επιπλέον εδάφη στο Ντονέτσκ με κάθε αναγκαίο μέσο.

Η θερινή επίθεση του Κρεμλίνου, η οποία αποσκοπούσε στην κατάληψη του συνόλου του Ντονέτσκ, απέφερε περιορισμένα αποτελέσματα. Όμως από το φθινόπωρο, η κατάσταση εκεί άρχισε να αλλάζει υπέρ της Ρωσίας. Μετά από μήνες βομβαρδισμών του Ποκρόβσκ οι ρωσικές δυνάμεις διέσπασαν μια σειρά από χωριά και οικισμούς για να εισέλθουν στην πόλη.

«Τα πράγματα άρχισαν να καταρρέουν λίγο από τη δική μας πλευρά» από τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ο Ίγκορ, ένας Ουκρανός χειριστής drone στην περιοχή, ο οποίος έδωσε μόνο το μικρό του όνομα λόγω στρατιωτικού πρωτοκόλλου. «Η γραμμή απλώς άρχισε να καταρρέει από εξάντληση».

Οι ρωσικές δυνάμεις στέλνουν drones Molniya σταθερής πτέρυγας και κύματα μικρών καμικάζι drones που μεταφέρουν εκρηκτικά, είπε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει κάτι αντίστοιχο σε μαζική παραγωγή.

Η τρέχουσα πίεση για ένα ειρηνευτικό σχέδιο είναι «όλη μια μπλόφα», είπε, προσθέτοντας ότι όσο οι Ρώσοι έχουν «τη δυνατότητα να μας πιέζουν, θα συνεχίσουν να πιέζουν».

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν στραφεί και σε άλλες κρίσιμες πόλεις στο Ντονέτσκ, μεταξύ των οποίων η Κοστιαντινίβκα και η Λιμάν. Ο Όλεχ Βοϊτσεκόβσκι, Ουκρανός λοχαγός της μονάδας του οποίου βρίσκεται κοντά στη Λιμάν, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται «διαρκώς» και «σε όλες τις κατευθύνσεις».

Επιθέσεις drones, βομβαρδισμοί — δεν σταματούν ποτέ, είπε. «Τους τελευταίους δύο μήνες,» πρόσθεσε, «μπορείς να αισθανθείς μια αύξηση στην ένταση των εχθροπραξιών.»

Οι ρωσικές δυνάμεις κινούνται σε μικρές ομάδες, είπε, ενώ ουκρανικά drones επιτηρούν από πάνω. Η πυκνή ομίχλη έχει καταστήσει δυσκολότερη την αντιμετώπιση των Ρώσων.

Η ρωσική προέλαση προς την Κοστιαντινίβκα, ωστόσο, δεν έχει αποφέρει σημαντικά εδαφικά κέρδη μέχρι στιγμής, δείχνει ο χάρτης του DeepState. Το ίδιο ισχύει και για τη Λιμάν. Αυτό έχει προσδώσει περισσότερο βάρος και επείγουσα σημασία στο Ποκρόβσκ.

Κάθε μέρα απλώνεται εκεί μια πυκνή ομίχλη, συνοδευόμενη από «τη μυρωδιά καμένου άνθρακα και τη μυρωδιά πυρίτιδας που έχει μια υποψία μαγγανίου, σαν σε σκοπευτήριο», δήλωσε ο Μαξίμ Μπακουλίν, μέλος της 14ης Επιχειρησιακής Ταξιαρχίας της Εθνοφρουράς.

Ενώ η πόλη ήταν «ζωντανή» πριν από έναν χρόνο, πρόσθεσε, οι κάποτε πολυσύχναστοι δρόμοι του Ποκρόβσκ τώρα έχουν «πολιτικά πτώματα και στρατιωτικά πτώματα ανακατεμένα, χωρίς καμία δυνατότητα περισυλλογής τους».

Οι ρωσικές δυνάμεις θεωρούν το Ποκρόβσκ ως εφαλτήριο προς τις Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, δύο ισχυρά οχυρωμένες πόλεις στο Ντονέτσκ που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ορισμένοι αναλυτές έχουν αμφισβητήσει την απόφαση της Ουκρανίας να συνεχίσει να μάχεται στο Ποκρόβσκ και να υφίσταται βαριές απώλειες εκεί. Αναλυτές και ορισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες έχουν πει ότι το Κίεβο ίσως προσπαθεί να διατηρήσει την πόλη για να μην ενισχύσει το ρωσικό αφήγημα περί αναπόφευκτης νίκης, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες εντείνονται. Η παραμονή στο Ποκρόβσκ θα μπορούσε επίσης να αυξήσει τις απώλειες των ρωσικών δυνάμεων.