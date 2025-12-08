ΕΚΤ: Μήνυμα Σνάμπελ για επερχόμενη αύξηση επιτοκίων

Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ίζαμπελ Σνάμπελ μάλλον συμφωνεί με τις προβλέψεις των επενδυτών ότι η επόμενη κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα είναι αύξηση των επιτοκίων.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ενώ το κόστος δανεισμού βρίσκεται σε επίπεδα που, εκτός απροόπτου, θα είναι κατάλληλα για κάποιο χρονικό διάστημα, οι καταναλωτικές δαπάνες, οι επιχειρηματικές επενδύσεις και η αύξηση των κρατικών δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές θα ενισχύσουν την οικονομία, δήλωσε η Σνάμπελ.

«Τόσο οι αγορές όσο και οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν ότι η επόμενη κίνηση των επιτοκίων θα είναι αύξηση, αν και όχι στο άμεσο μέλλον», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξη στο γραφείο της στη Φρανκφούρτη. «Είμαι αρκετά ικανοποιημένη με αυτές τις προσδοκίες».

Eίναι η πρώτη υπεύθυνη χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ που δηλώνει με βεβαιότητα ότι το κόστος δανεισμού δεν βρίσκεται απλώς σε «καλή θέση» -όπως έχουν επανειλημμένα δηλώσει η Κριστίν Λαγκάρντ και άλλα στελέχη της κεντρικής τράπεζας- αλλά έχει φτάσει στο κατώτατο όριο.