Γερμανία: Άλμα 1,8% στη βιομηχανική παραγωγή

Η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 1,8% σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο, επιταχύνοντας από την αναθεωρημένη προς τα κάτω αύξηση 1,1% του προηγούμενου μήνα και υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι των εκτιμήσεων της αγοράς, που προέβλεπαν πτώση 0,4%.

Ήταν η ισχυρότερη μηνιαία άνοδος από τον Μάρτιο, προερχόμενη από υψηλότερη παραγωγή εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (3,9%), καθώς και μηχανολογικού εξοπλισμού (2,8%), ενώ η παραγωγή στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας υποχώρησε κατά 1,3%.

Η παραγωγή, εξαιρουμένων της ενέργειας και των κατασκευών, αυξήθηκε κατά 1,5%, υποστηριζόμενη από την άνοδο στα κεφαλαιουχικά αγαθά (2,1%), τα καταναλωτικά αγαθά (2,1%) και τα ενδιάμεσα αγαθά (0,6%). Παράλληλα, η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 1,4% και η κατασκευαστική δραστηριότητα ενισχύθηκε κατά 3,3%.

Σε τριμηνιαία βάση, από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο, η βιομηχανική παραγωγή ήταν χαμηλότερη κατά 1,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, η συνολική βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,8%, ανατρέποντας την αναθεωρημένη προς τα κάτω πτώση 1,4% του Σεπτεμβρίου.