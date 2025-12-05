Αλμα για τα γερμανικά εργοστάσια

Οι παραγγελίες εργοστασίων στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 1,5% σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο του 2025, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αγοράς για 0,5%, αλλά επιβραδύνοντας από την ανοδική αναθεώρηση του 2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ηταν η δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση, υποστηριζόμενη από ένα μεγάλο άλμα 87,1% στις παραγγελίες αεροσκαφών, πλοίων, τρένων και στρατιωτικών οχημάτων, παράλληλα με μια αύξηση 11,9% στην παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων.

Αντίθετα, η ζήτηση για ηλεκτρικό εξοπλισμό μειώθηκε κατά 16,2%.

Ανά κατηγορία, οι παραγγελίες αυξήθηκαν για τα κεφαλαιουχικά αγαθά (4,9%), αλλά μειώθηκαν για τα ενδιάμεσα (-3,4%) και τα καταναλωτικά αγαθά (-2,2%). Οι εγχώριες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 9,9%, ενώ η ξένη ζήτηση μειώθηκε κατά 4,0%, επηρεασμένη από την αδυναμία των αγορών εκτός της ευρωζώνης (-6,5%), με τις παραγγελίες της ευρωζώνης να αυξάνονται ελαφρώς (0,1%).

Εξαιρουμένων των μεγάλων συμβάσεων, οι συνολικές παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 0,5%.

Σε μέσο όρο τριών μηνών από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο, οι παραγγελίες εργοστασίων μειώθηκαν κατά 0,5%, αλλά εξαιρουμένων των μεγάλων συμβάσεων, αυξήθηκαν κατά 2,0%, αντανακλώντας τη σταθερή υποκείμενη ζήτηση.