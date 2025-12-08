«Σημαντικός διεθνής παράγοντας» παραμένει ο Τραμπ, λένε ξένοι ηγέτες

Παρότι η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υποχωρεί στις δημοσκοπήσεις, ως αποτέλεσμα της ανόδου του πληθωρισμό και των φημών για πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο Έπσταϊν, πολλοί ξένοι ηγέτες εξακολουθούν να τον θεωρούν «σημαντικό παράγοντα» στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Όπως μεταδίδει το Politico, παρά την πτώση της αίγλης του στο εσωτερικό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους ηγέτες του κόσμου.

Στον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα σοκάρει τον πλανήτη με διάφορους τρόπους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η κατάργηση της χορήγησης βοήθειας στο εξωτερικό και ο βομβαρδισμός ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από την Ουάσιγκτον.

Αίσθηση έχει προκαλέσει επίσης η στάση του Αμερικανού ηγέτη απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και οι δηλώσεις του για τη Γάζα, την οποία κάποτε είπε, πως επιθυμεί να μετατρέψει σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Την ίδια στιγμή έχει δηλώσει ανοιχτά ότι διεκδικεί το Νόμπελ Ειρήνης, απειλώντας όμως με... πόλεμο τη Βενεζουέλα.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι ο Τραμπ τάραξε τα νερά του Φόρουμ της Ντόχα, αποκαλύπτοντας τη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας της χώρας του, η οποία καταφέρεται κατά της ΕΕ.

Η εξέλιξη αυτή αν και θορύβησε τους παρευρισκόμενους δεν πήγαινε τελείως κόντρα στην ρητορική του Λευκού Οίκου, αφού η Ουάσιγκτον πιέζει ασφυκτικά την Ευρώπη εδώ και καιρό «να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στο ΝΑΤΟ».

Παρόλα αυτά η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλλας εξακολουθεί να επιμένει πως οι «ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός» της Ευρώπης.

Άλλοι αξιωματούχοι, επαίνεσαν τις κινήσεις του Τραμπ και δήλωσαν ότι ελπίζουν ότι θα συνεχίσει να ταράζει την παγκόσμια τάξη πραγμάτων.

Αρκετοί Αφρικανοί ηγέτες για παράδειγμα δήλωσαν ότι θα ήθελαν να εμπλακεί περισσότερο στον τερματισμό των συγκρούσεων στην ήπειρό τους, (ειδικά στο Σουδάν), όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι έχει τερματίσει επτά ή οκτώ πολέμους.

Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Οικονομικών της Ζιμπάμπουε Mthuli Ncube, δήλωσε ότι θεωρεί «πολύ προοδευτικό» το ότι ο Τραμπ σκοπεύει να επικεντρωθεί στην επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΗΠΑ στην Αφρική.

Όσον αφορά την επιθυμία του Τραμπ να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης, αρκετοί ξένοι διπλωμάτες εξέφρασαν αισιοδοξία ότι αυτό ενδεχομένως να ωθήσει τον Αμερικανό πρόεδρο, να αναλάβει δράση που τελικά θα φέρει περισσότερη σταθερότητα στον κόσμο.

Ακόμη και η Χίλαρι Κλίντον, η πρώην υπουργός Εξωτερικών την οποία ο Τραμπ νίκησε στις προεδρικές εκλογές του 2016, απέφυγε να ασκήσει δριμεία κριτική εναντίον του Ρεμπουπλικανού ηγέτη. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν και η τολμηρή δράση του Τραμπ αξίζει να επαινεθεί έως έναν βαθμό, η ομάδα του θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να διασφαλίσει ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ, θα έχουν διαρκή αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, η Κλίντον δήλωσε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την εφαρμογή ενός συντονισμένου συστήματος επιτήρησης των ειρηνευτικών αποτελεσμάτων, κάτι που η κυβέρνηση Τραμπ αποστρέφεται.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι λίγοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ παρευρέθηκαν στο Φόρουμ της Ντόχα. Ανάμεσά σε εκείνους που έδωσαν το «παρών» ήταν ο Ματ Γουίτακερ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και ο Τομ Μπαράκ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ που αν και δεν διαθέτει αξίωμα, σίγουρα ασκεί κάποια επιρροή, έδωσε επίσης «το παρών».