Τελεσίγραφο ΗΠΑ σε ΕΕ να αναλάβει τις ευθύνες της στο ΝΑΤΟ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν η Ευρώπη να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των συμβατικών αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ — από τις υπηρεσίες πληροφοριών έως τα πυραυλικά συστήματα — έως το 2027, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι του Πενταγώνου σε διπλωμάτες στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα. Πρόκειται για ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν μη ρεαλιστικό.

Το μήνυμα αυτό — όπως το περιέγραψαν στο Reuters πέντε πηγές με γνώση της συζήτησης, συμπεριλαμβανομένου ενός Αμερικανού αξιωματούχου — μεταφέρθηκε σε συνάντηση στην Ουάσιγκτον μεταξύ στελεχών του Πενταγώνου που εποπτεύουν την πολιτική του ΝΑΤΟ και αρκετών ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών.

Η μεταφορά αυτού του βάρους από τις ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά κράτη–μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα άλλαζε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδρυτικό μέλος της μεταπολεμικής συμμαχίας, συνεργάζονται με τους σημαντικότερους στρατιωτικούς τους εταίρους.

Κατά τη συνάντηση, οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου επεσήμαναν ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι ακόμη ικανοποιημένη με την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ευρώπη στην ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι, εάν η Ευρώπη δεν ανταποκριθεί στην προθεσμία του 2027, οι ΗΠΑ ενδέχεται να σταματήσουν να συμμετέχουν σε ορισμένους μηχανισμούς αμυντικού συντονισμού του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις πηγές που ζήτησαν ανωνυμία λόγω της ιδιωτικής φύσης των συζητήσεων.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ορισμένα στελέχη στο Κογκρέσο γνωρίζουν και ανησυχούν για το μήνυμα του Πενταγώνου προς τους Ευρωπαίους.

Ελλειψη σαφήνειας

Οι συμβατικές αμυντικές δυνατότητες περιλαμβάνουν μη πυρηνικά μέσα — από στρατεύματα μέχρι οπλικά συστήματα — και οι αξιωματούχοι δεν εξήγησαν πώς οι ΗΠΑ θα αξιολογούσαν την ευρωπαϊκή πρόοδο προς την ανάληψη του μεγαλύτερου μέρους αυτού του βάρους.

Δεν ήταν επίσης σαφές εάν η προθεσμία του 2027 αντικατοπτρίζει την επίσημη θέση της κυβέρνησης Τραμπ ή μόνο τις απόψεις ορισμένων αξιωματούχων του Πενταγώνου. Στην Ουάσιγκτον υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες σχετικά με τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζουν οι ΗΠΑ στη στρατιωτική ασφάλεια της Ευρώπης.

Αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μια προθεσμία για το 2027 δεν είναι ρεαλιστική, ανεξάρτητα από το πώς η Ουάσιγκτον θα μετρήσει την πρόοδο, καθώς η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα από χρήματα και πολιτική βούληση για να αντικαταστήσει ορισμένες αμερικανικές δυνατότητες βραχυπρόθεσμα.

Μεταξύ άλλων προκλήσεων, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού που προσπαθούν να προμηθευτούν. Ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενθαρρύνει την Ευρώπη να αγοράσει περισσότερο αμερικανικής κατασκευής υλικό, ορισμένα από τα πλέον προηγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα θα χρειάζονταν χρόνια για να παραδοθούν, εάν παραγγέλλονταν σήμερα.

Οι ΗΠΑ παρέχουν επίσης δυνατότητες που δεν μπορούν απλώς να αγοραστούν, όπως μοναδικές υπηρεσίες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, οι οποίες έχουν αποδειχθεί κρίσιμες για την ουκρανική πολεμική προσπάθεια.

Σε αίτημα για σχόλιο, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ που μίλησε εκ μέρους της συμμαχίας ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν περισσότερη ευθύνη για την ασφάλεια της ηπείρου, χωρίς όμως να σχολιάσει την προθεσμία του 2027.

«Οι σύμμαχοι έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις στην άμυνα και για μεταφορά του βάρους της συμβατικής άμυνας από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν γενικά αποδεχθεί την απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναλάβουν περισσότερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια και έχουν δεσμευθεί σε σημαντικές αυξήσεις των αμυντικών δαπανών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχο να καταστήσει την ήπειρο ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό της έως το 2030 και σημειώνει ότι πρέπει να καλύψει κενά στην αεράμυνα, στα drones, στον κυβερνοπόλεμο, στα πυρομαχικά και σε άλλους τομείς. Αξιωματούχοι και αναλυτές πιστεύουν ότι ακόμη και αυτή η προθεσμία είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη.