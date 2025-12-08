Σφήνα $108 δισ. από Paramount για εξαγορά της Warner Bros

Προσφορά εξαγοράς της Warner Bros Discovery υπέβαλε η Paramount Skydance, επιχειρώντας να εκτροχιάσει την προσφορά της Netflix για το περίφημο κινηματογραφικό στούντιο και δίκτυο streaming.

Η Paramount ισχυρίζεται ότι η προσφορά της «παρέχει ανώτερη αξία και πιο βέβαιη και ταχύτερη πορεία ολοκλήρωσης για τους μετόχους της WBD» σε σύγκριση με την προσφορά της Netflix, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις αφότου ανακοινώθηκε, την περασμένη Παρασκευή, μέχρι και από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η εταιρεία προσφέρει τίμημα 30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την Warner Brothers Discovery, ποσό που ισοδυναμεί με επιχειρηματική αξία 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων - έναντι της προσφοράς της Netflix που ανέρχεται σε 83 δισ. δολάρια.

Η Paramount κατήγγειλε το Διοικητικό Συμβούλιο της WBD ότι επιδιώκει κατώτερη πρόταση που εκθέτει τους μετόχους σε μείγμα μετρητών και μετοχών, με αβέβαιη μελλοντική αξία συναλλαγών και μια απαιτητική διαδικασία κανονιστικής έγκρισης.

«Οδηγούμε την προσφορά μας απευθείας στους μετόχους για να τους δώσουμε την ευκαιρία να ενεργήσουν προς το συμφέρον τους και να μεγιστοποιήσουν την αξία των μετοχών τους», δήλωσε ο Ντέιβιντ Έλισον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paramount.

Η εταιρεία ανέφερε ότι υπέβαλε έξι προτάσεις κατά τη διάρκεια 12 εβδομάδων της διαδικασίας πώλησης της Warner, ωστόσο τώρα υποβάλλει την προσφορά της απευθείας στους μετόχους και στο Διοικητικό Συμβούλιο «για να διασφαλίσει ότι έχουν την ευκαιρία να επιδιώξουν τη σαφώς ανώτερη εναλλακτική λύση» [σε σχέση με την προσφορά του Netflix, η οποία έγινε δεκτή την περασμένη εβδομάδα].



Ο Έλισον πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι η προσφορά μας θα δημιουργήσει ένα ισχυρότερο Χόλιγουντ. Είναι προς το συμφέρον της δημιουργικής κοινότητας, των καταναλωτών και της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Πιστεύουμε ότι θα επωφεληθούν από τον ενισχυμένο ανταγωνισμό, την υψηλότερη δαπάνη περιεχομένου και προβολών, καθώς και από έναν μεγαλύτερο αριθμό ταινιών στους κινηματογράφους ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης συναλλαγής μας».

Η μετοχή της Warner Brothers καλπάζει με κέρδη σχεδόν 8% μετά την είδηση.

Η τελευταία πρόταση της Paramount, μετά από πόλεμο προσφορών που διήρκεσε εβδομάδες, δείχνει ότι ο ανταγωνισμός για την Warner Bros και τα πολύτιμα περιουσιακά της στοιχεία δεν θα ολοκληρωθεί γρήγορα.

Η προσφορά της Netflix είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αυστηρό έλεγχο από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Εχει ήδη προκαλέσει έντονη κριτική από βουλευτές και συνδικάτα του Χόλιγουντ λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας καθώς και σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Ωστόσο, η προσφορά της Paramount θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει το δικό της επίπεδο ελέγχου. Ο συνδυασμός Paramount-Warner Bros θα ενίσχυε τη δεσπόζουσα θέση της εταιρείας στον κλάδο των στούντιο, κάτι που ορισμένοι ανησυχούν επίσης ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας καθώς ο κλάδος συγχωνεύεται ραγδαία.

Σε αντίθεση με τη Netflix, που προτείνει κυρίως την εξαγορά του στούντιο Warner Bros και της πλατφόρμας streaming HBO Max, η Paramount Skydance θέλει να αποκτήσει το σύνολο της WBD, περιλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου τηλεοπτικών δικτύων της.

Η Paramount υπέβαλε πολλαπλές προσφορές ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο για να δημιουργήσει μια μεγάλη δύναμη στον χώρο της ψυχαγωγίας, ικανή να ανταγωνιστεί το Netflix και τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Apple, οι οποίοι έχουν επεκταθεί στα μέσα ενημέρωσης.