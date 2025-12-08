Ζελένσκι: Παραγωγικές οι διαβουλεύσεις στο Λονδίνο

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σήμερα «παραγωγικές» τις διαβουλεύσεις που είχε στο Λονδίνο με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Υπογράμμισε πως οι ειρηνευτικές προτάσεις οριστικοποιούνται και θα κοινοποιηθούν αύριο Τρίτη στις ΗΠΑ. Το προτεινόμενο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία περιλαμβάνει 20 σημεία, είπε ο Ζελένσκι, χωρίς συμβιβαστική λύση για εδαφικά ζητήματα.

«Θεωρώ ότι το σχέδιο θα είναι έτοιμο αύριο, κάποια στιγμή το βράδυ. Νομίζω πως θα το εξετάσουμε ξανά και θα το διαβιβάσουμε στις ΗΠΑ», είπε ο Ζελένσκι, ο οποίος μετά το Λονδίνο ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με την ηγεσία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Αύριο Τρίτη ο ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ιταλία για διαβουλεύσεις με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Η Ουκρανία στερείται 800 εκατ. δολαρίων για την απόκτηση αμερικανικών όπλων που είχε σχεδιάσει να αποκτήσει φέτος με τη βοήθεια των ευρωπαίων συμμάχων της, δήλωσε ο Ζελένσκι. Επανέλαβε ότι την ερχόμενη χρονιά, η χώρα του θα χρειαστεί στρατιωτική βοήθεια εκτιμώμενης αξίας περίπου 15 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURL (σ.σ. Prioritised Ukraine Requirements List – δηλ. Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία) που επιτρέπει στο Κίεβο να αποκτά αμερικανικά οπλικά συστήματα που χρηματοδοτούνται από τους Ευρωπαίους.

Τέλος, επιβεβαίωσε τις αναφορές για ύποπτα drones που προσέγγισαν το αεροσκάφος που τον μετέφερε στο Δουβλίνο την προηγούμενη εβδομάδα. «Θα διεξαχθεί έρευνα… Πράγματι, υπήρχαν drones», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους. Ιρλανδικά δημοσιεύματα ανέφεραν την Πέμπτη ότι πολεμικό πλοίο εντόπισε έως και πέντε drones να παραβιάζουν τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων κινούμενα προς το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

Ζελένσκι: Δεν τα έχουμε βρει στο εδαφικό

Oι διαπραγματευτές που συζητούν την ειρηνευτική πρωτοβουλία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ παραμένουν διχασμένοι για το εδαφικό, δήλωσε νωρίτερα ο Ζελένσκι, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον χειρισμό της συμφωνίας από το Κίεβο.

Στοιχεία του αμερικανικού σχεδίου απαιτούν περαιτέρω συζήτηση για σειρά από «ευαίσθητα ζητήματα», συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφαλείας για τη χώρα και του ελέγχου των ανατολικών περιοχών, δήλωσε ο Ζελένσκι σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Bloomberg. Ο Ουκρανός ηγέτης πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για την περιφέρεια Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

«Υπάρχει η οπτική των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας -δεν έχουμε ενιαία άποψη για το Ντονμπάς», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι το Κίεβο πιέζει για ξεχωριστή συμφωνία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας από τους Δυτικούς συμμάχους, πάνω απ' όλα τις ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε πρόθυμος να πετάξει στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον Τραμπ, υπογράμμισε τη θέση του Κιέβου να λειτουργούν οι εγγυήσεις ασφαλείας όπως το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί αμοιβαίας άμυνας. Αλλά ζητά να μάθει τι προτίθενται να προσφέρουν οι Δυτικοί σύμμαχοι, όπως είπε, καθώς οι διαπραγματευτές εργάζονται πάνω σε μια ξεχωριστή συμφωνία που θα περιλαμβάνει τις εγγυήσεις.

«Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο εγώ και όλοι οι Ουκρανοί θέλουμε να λάβουμε απάντηση: αν η Ρωσία ξεκινήσει ξανά πόλεμο, τι θα κάνουν οι εταίροι μας;», δήλωσε ο Ζελένσκι.