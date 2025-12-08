#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΗΠΑ: Η Αλίνα Χάμπα παραιτήθηκε από ομοσπονδιακή εισαγγελέας

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 22:27

Η Αλίνα Χάμπα, η πρώην προσωπική δικηγόρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος την διόρισε ομοσπονδιακή εισαγγελέα στο Νιου Τζέρσεϊ, ανακοίνωσε σήμερα ότι παραιτείται από το αξίωμα αφού ομοσπονδιακό Εφετείο έκρινε παράνομο τον διορισμό της και της στέρησε το δικαίωμα να επιβλέπει υποθέσεις.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Χάμπα είπε ότι παραιτείται «για να προστατεύσει τη σταθερότητα και την ακεραιότητα της υπηρεσίας» όπου τους τελευταίους μήνες επικρατούσε αβεβαιότητα, όσο ήταν σε εκκρεμότητα η εκδίκαση των προσφυγών κατά του διορισμού της.

«Αλλά μην συγχέετε τη συμμόρφωση (σ.σ. με τη δικαστική απόφαση) με παράδοση», πρόσθεσε.

Η Χάμπα ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει έναν νέο ρόλο, ως σύμβουλος της υπουργού Δικαιοσύνης Παμπ Μπόντι και θα ασχολείται με τους γενικούς εισαγγελείς σε όλη τη χώρα. Το υπουργείο Δικαιοσύνης διόρισε τρεις νομικούς που θα αναλάβουν επικεφαλής της ομοσπονδιακής εισαγγελίας του Νιου Τζέρσεϊ.

Την περασμένη εβδομάδα, το τριμελές Εφετείο της Φιλαδέλφειας έκρινε ότι η κυβέρνηση Τραμπ παραβίασε τον νόμο περί ομοσπονδιακών διορισμών επειδή διόρισε την Χάμπα προσωρινή εισαγγελέα αφού το ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ είχε αρνηθεί να παρατείνει τη θητεία της.

