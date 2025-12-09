Βρετανία: Ζημιά 11 δισ. για πολίτες και κράτος από απάτες στην πανδημία

Οι ψευδείς αξιώσεις για χρήματα φορολογουμένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας κόστισαν στα δημόσια οικονομικά της Βρετανίας 10,9 δισ. λίρες, ανακοίνωσε η κυβέρνηση επικαλούμενη τα ευρήματα νέας ανεξάρτητης έκθεσης.

Η έκθεση του Επιτρόπου Καταπολέμησης της Απάτης για την Covid-19 έδειξε ότι πολλά προγράμματα -όπως τα Bounce Back Loans και το Eat Out to Help Out- που τέθηκαν σε εφαρμογή από την πρώην συντηρητική κυβέρνηση δεν διέθεταν δικλίδες ασφαλείας κατά της απάτης, δήλωσε η κυβέρνηση.

«Το γεγονός ότι αφήνουμε την πόρτα ορθάνοιχτη στην απάτη έχει κοστίσει στους Βρετανούς φορολογούμενους 10,9 δισεκατομμύρια λίρες — χρήματα που θα έπρεπε να χρηματοδοτούν τις δημόσιες υπηρεσίες μας, να υποστηρίζουν τις οικογένειες και να ενισχύουν την οικονομία μας», ανέφερε η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς σε ανακοίνωσή της.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχει ανακτήσει 400 εκατ. λίρες από τις απώλειες.

«Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι για την καταπολέμηση της απάτης ήταν ανεπαρκείς και βελτιώθηκαν μόνο αργότερα στην πανδημία», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών.

Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε από τον Τομ Χέιχο, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης, τονίζει την ανεπαρκή λογοδοσία, τα δεδομένα κακής ποιότητας και τις πλημμελείς συμβάσεις ως τους κύριους λόγους για την απώλεια των 10,9 δισεκατομμυρίων λιρών.

Η Βρετανία κατέγραψε περισσότερους από 230.000 θανάτους από κορωνοϊό, παρόμοιο αριθμό θυμάτων με τις ΗΠΑ και την Ιταλία, αλλά υψηλότερο απ' ό,τι αλλού στη Δυτική Ευρώπη, και εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις οικονομικές επιπτώσεις.

Ερευνα που ζήτησε ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον τον Μάιο του 2021 κατέληξε σε δριμεία αξιολόγηση της αντίδρασης της κυβέρνησής του στην Covid, επικρίνοντας την αναποφάσιστη ηγεσία του, τον κορυφαίο σύμβουλό του Ντόμινικ Κάμινγκς, καθώς και το πρωθυπουργικό γραφείο στην Ντάουνινγκ Στριτ για παραβίαση των ίδιων των κανόνων που θέσπισε.

