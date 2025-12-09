Turkstream: Αλλάζει έδρα για να γλιτώσει τις κυρώσεις

Η διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού Turkstream θα μπορεί να επιχειρεί χωρίς πρόβλημα αφότου μεταφέρει την έδρα της από την Ολλανδία στην Ουγγαρία, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στα ενεργειακά προϊόντα της Ρωσίας λόγω της συμφωνίας που έχει συνάψει με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο (φωτ.).

Η διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού φυσικού αερίου South Stream Transport BV, θυγατρική της ελεγχόμενης από το Κρεμλίνο Gazprom, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με δικαστικές διαμάχες στην τρέχουσα έδρα της στην Ολλανδία σε σχέση με τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Gazprom δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Η Ουγγαρία συνεχίζει να βασίζεται στις εισαγωγές υδρογονανθράκων από τη Ρωσία παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία και τις σχετικές δυτικές κυρώσεις, δεχόμενη επικρίσεις από αρκετούς συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

«Με τη μεταφορά της έδρας της διαχειρίστριας εταιρείας από την Ολλανδία στην Ουγγαρία, ο αγωγός Turkstream θα μπορεί να επιχειρεί χωρίς διακοπές την ερχόμενη περίοδο παρά τις όποιες νομικές και οικονομικές επιθέσεις», δήλωσε ο Σιγιάρτο στη Μόσχα στο πλαίσιο ενημέρωσης που μεταδόθηκε μέσω της σελίδας του στο Facebook.

Ο αγωγός Turkstream επιτρέπει στη Μόσχα να παρακάμψει τις κυρώσεις

Η Ρωσία και η Τουρκία εγκαινίασαν επίσημα τον Ιανουάριο του 2020 τον αγωγό Turkstream, ο οποίος έχει δυνατότητα να μεταφέρει 31,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Ο αγωγός επιτρέπει στη Μόσχα να παρακάμψει την Ουκρανία ως διαδρομή διαμετακόμισης προς την Ευρώπη και να διοχετεύει το ρωσικό φυσικό αέριο στη νότια Ευρώπη μέσω της Μαύρης Θάλασσας και της Τουρκίας.

Η συμφωνία διασφαλίζει ότι οι μεταφορές που σχετίζονται με ροή του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του Turkstream δεν θα υποστούν αμερικανικές κυρώσεις, είπε ο ίδιος.

Τον περασμένο μήνα οι ΗΠΑ εξαίρεσαν την Ουγγαρία για έναν χρόνο από τις αμερικανικές κυρώσεις στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μετά από σχετικό αίτημα του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπαν κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Ο Όρμπαν συναντήθηκε αργότερα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, τον περασμένο μήνα, δηλώνοντας ότι η επίσκεψη είχε ως στόχο «να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας για τον χειμώνα και τον επόμενο χρόνο».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ