Στο ναδίρ η στρατιωτική βοήθεια προς Ουκρανία φέτος

Η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία μπορεί να φθάσει στο χαμηλότερο επίπεδό της το 2025, αναφέρει σήμερα το Kiel Institut, καθώς οι Ευρωπαίοι, που της προσφέρουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της, δεν καταφέρνουν να αναπληρώσουν τον περιορισμό των παραδόσεων αμερικανικής βοήθειας.

«Κατά τα δεδομένα που κατέστησαν διαθέσιμα ως τον Οκτώβριο, η Ευρώπη δεν κατάφερε να διατηρήσει την ορμή του πρώτου εξαμήνου του 2025», σημείωσε ο Κριστόφ Τρέμπες, επικεφαλής της ομάδας του γερμανικού ινστιτούτου έρευνας που καταγράφει τις τάσεις ως προς τη βοήθεια, σε στρατιωτικό, οικονομικό και ανθρωπιστικό επίπεδο, που υπόσχονται και παραδίδουν στην Ουκρανία σύμμαχοί της μετά τη ρωσική εισβολή στο έδαφός της την 24η Νοεμβρίου 2022.

Προτού οι ΗΠΑ αποφασίσουν ουσιαστικά να πάψουν να παραδίδουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, με πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, η Ουάσιγκτον προσέφερε πάνω από τη μισή στρατιωτική βοήθεια. Αν και οι Ευρωπαίοι αρχικά μπόρεσαν να την αναπληρώσουν κατά το μεγαλύτερο μέρος της, στη συνέχεια άρχισαν να μένουν πίσω, από τις αρχές του καλοκαιριού, σημειώνει το Ινστιτούτο του Κιέλου.

Αν η επιβράδυνση συνεχίστηκε τους μήνες που μεσολάβησαν, «το 2025 θα γίνει η χρονιά που έγιναν οι λιγότερες νέες παραδόσεις βοήθειας στην Ουκρανία» από το 2022, κατά τον κ. Τρέμπες.

Τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 δόθηκε στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια αξίας 32,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατά το μεγαλύτερο μέρος της από την Ευρώπη. Μέσα σε μόλις δυο μήνες επομένως οι σύμμαχοι του Κιέβου θα έπρεπε να κάνουν παραδόσεις αξίας υψηλότερης από 5 δισ. ευρώ για ξεπεράσουν το χαμηλότερο ποσό (37,6 δισ. το 2022) και υψηλότερης από 9 δισ. ευρώ για να φθάσουν στον μέσο όρο των 41,6 δισ. μεταξύ του 2022 και του 2024.

Ωστόσο από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο δόθηκε στρατιωτική βοήθεια που δεν ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ μηνιαίως.

Κατά τους ερευνητές Kiel Institut, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία διπλασίασαν ως τριπλασίασαν τη συμβολή τους αντίστοιχα, αλλά η υποστήριξη της Ιταλίας κατέγραψε μείωση 15%, ενώ η Ισπανία δεν προσέφερε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία το 2025.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να προσφέρει στο Κίεβο χρηματοδότηση με τη χρήση κάπου 200 δισεκατομμυρίων ευρώ ρωσικών πόρων δεσμευμένων στην ΕΕ, ώστε να δοθεί δάνειο. Σκοπό έχει να εξασφαλίσει την εκταμίευση ποσού 90 δισ. ευρώ στη σύνοδο κορυφής που προβλέπεται να διεξαχθεί τη 18η Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Το σχέδιο είναι περίπλοκο, προβλέπει ότι το αποθετήριο αξιογράφων Euroclear θα χορηγήσει δάνειο στην ΕΕ, που με τη σειρά της θα δανείσει ποσά στο Κίεβο· προσκρούει στην αντίσταση της κυβέρνησης του Βελγίου, καθώς φοβάται πως θα υποστεί αντίποινα από τη Ρωσία--στο έδαφός του έχει έδρα το αποθετήριο αυτό.

