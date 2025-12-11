ΗΠΑ: Μεγάλη άνοδος στις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

O αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτημα για επίδομα ανεργίας σημείωσε μεγάλη άνοδο την προηγούμενη εβδομάδα, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας εκτινάχτηκαν στις 236.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου από 191.000 μια εβδομάδα νωρίτερα.

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 220.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, αυξήθηκε στις 216.750 από 214.750.

Εν τω μεταξύ, ο μέσος όρος των Αμερικανών που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας υποχώρησε στο 1,838 εκατ. από 1,937 εκατ.