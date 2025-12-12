Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, στοχεύοντας τρεις ανιψιούς του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, καθώς και έξι πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια μαζί με τις ναυτιλιακές εταιρείες που τα διαχειρίζονται.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Καραϊβική. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Politico, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι θεωρεί πως η παραμονή του Μαδούρο στην εξουσία πλησιάζει στο τέλος της.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος έξι πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και ισάριθμων ναυτιλιακών εταιρειών που συνδέονται με αυτά. Τέσσερα τάνκερ – μεταξύ αυτών το H. Constance και το Lattafa – φέρουν σημαία Παναμά. Τα υπόλοιπα φέρουν σημαία των Νήσων Κουκ και του Χονγκ Κονγκ.

Όλα τους είναι υπερδεξαμενόπλοια (supertankers) που είχαν φορτώσει πρόσφατα αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA.

Στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων μπήκαν επίσης οι Φράνκι Φρανσίσκο Φλόρες ντε Φρέιτας, Εφρέν Αντόνιο Κάμπο Φλόρες και Κάρλος Έρικ Μαλπίκα Φλόρες, ανιψιοί της συζύγου του προέδρου της Βενεζουέλας Μαδούρο.

Οι δύο πρώτοι συνελήφθησαν το 2015 σε επιχείρηση της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αϊτή. Καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 18 ετών για διακίνηση ναρκωτικών, αλλά απελευθερώθηκαν το 2022 στο πλαίσιο συμφωνίας για ανταλλαγή κρατουμένων με τη Βενεζουέλα.

Μαδούρο: «Πειρατές της Καραϊβικής» οι ΗΠΑ

Για «ναυτική πειρατεία», κατηγόρησε χθες Πέμπτη τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου από αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονταν ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Το πετρέλαιο αποτελεί τον κύριο πόρο εσόδων για το κράτος, όμως υπόκειται σε αμερικανικό εμπάργκο από το 2019, αναγκάζοντας το Καράκας να πουλά την παραγωγή του κυρίως στη μαύρη αγορά και σε χαμηλές τιμές, με προορισμό την Κίνα.

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις εξαγωγές της χώρας, αποθαρρύνοντας δυνητικούς αγοραστές.

«Απήγαγαν τα μέλη του πληρώματος, έκλεψαν το πλοίο κσι εγκαινίασαν νέα εποχή, την εποχή της εγκληματικής θαλάσσιας πειρατείας στην Καραϊβική», τόνισε ο κ. Μαδούρο στην κρατική τηλεόραση.

«Διέπραξαν ενέργεια απόλυτα εγκληματική και παράνομη, προχωρώντας σε στρατιωτική επίθεση, απαγωγή και κλοπή, οι πειρατές της Καραϊβικής εναντίον ιδιωτικού εμπορικού πλοίου, ειρηνικού πλοίου», επέμεινε.

Χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον ανήκε το δεξαμενόπλοιο, είπε πως οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε αυτό ενώ έφθανε σχεδόν «στον Ατλαντικό», βόρεια του Τρίνινταντ και Τομπάγκο και κατευθυνόταν «στα νησιά της Γρενάδας».

Είπε ακόμη πως το δεξαμενόπλοιο μετέφερε «στις διεθνείς αγορές 1.900.000 βαρέλια πετρελαίου, για το οποίο έχει πληρωθεί η Βενεζουέλα, καθώς όποιος εισάγει πετρέλαιο πληρώνει εκ των προτέρων».

Κατά με τον εξειδικευμένο ιστότοπο MarineTraffic, το δεξαμενόπλοιο Skipper μετέφερε 1,1 εκατ. βαρέλια αργού. Σύμφωνα με πηγή της Washington Post, κατευθυνόταν στην Κούβα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εξέφρασε ανησυχία για το πλήρωμα που «αγνοείται». «Κανένας δεν ξέρει πού είναι», τόνισε.

Ο κ. Μαδούρο τόνισε πως «έδωσε οδηγίες» για να κινηθούν «οι προσήκουσες νομικές και διπλωματικές διαδικασίες».

«Η Βενεζουέλα θα εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των πλοίων για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη εμπορία του πετρελαίου της στον κόσμο», επέμεινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP