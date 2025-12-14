Ψάχνει τάνκερ να φορτώσει πετρέλαιο η Μόσχα, ο ρόλος των Ελλήνων

Η Ρωσία αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξεύρεση δεξαμενόπλοιων για τις εξαγωγές πετρελαίου, καθώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες απομακρύνονται από τη μεταφορά ρωσικού αργού και ενισχύονται οι κυρώσεις, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Vortexa.

Σύμφωνα με το Tradewinds καταγράφεται ήδη έλλειμμα 6,5 εκατ. τόνων σε πλοία πρόθυμα να φορτώσουν ρωσικό πετρέλαιο τις τελευταίες εβδομάδες.

«Οι επιδόσεις των των ρωσικών εξαγωγών αργού το 2025 ήταν ισχυρές… παρά τα εμπόδια των κυρώσεων», σημειώνει η αναλύτρια Delia He, εξηγώντας ότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7% φέτος. «Ωστόσο, η επιβολή των κυρώσεων εντείνεται και τα διαθέσιμα δεξαμενόπλοια για τη μεταφορά πετρελαίου δεν συνάδει με τις φιλοδοξίες της Μόσχας για περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών».

Οπως επισημαίνει η αναλύτρια, το έλλειμμα των 6,5 εκατ. τόνων προκύπτει συγκρίνοντας τις προγραμματισμένες φορτώσεις για Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο με εκείνες της περιόδου Αυγούστου – Οκτωβρίου 2024.

Μέρος αυτής της μείωσης αποδίδεται στη μαζική αποχώρηση Ελλήνων πλοιοκτητών από το ρωσικό εμπόριο, που τον Ιούνιο αντιπροσώπευε το 24% όλων των δρομολογίων, αλλά είχε περιοριστεί μόλις στο 10% τον Νοέμβριο -ή μόλις 16 πλοία.

Ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να μειωθεί ακόμη περισσότερο εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση της μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου, εξέλιξη που θα υποχρέωνε τη Μόσχα να αναζητήσει νέες στρατηγικές για να καλύψει το κενό. Σύμφωνα με τη Vortexa, ενδέχεται να ενταθούν οι αγοραπωλησίες πλοίων στον λεγόμενο «σκιώδη ρωσικό στόλο», ενώ πιθανή είναι και η αύξηση των μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο (STS) σε νέες τοποθεσίες.

Το πρώτο σενάριο -ενίσχυση του «σκιώδη στόλου»- θα επαληθευτεί κυρίως αν Τουρκία και Ινδία συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Αντίθετα, αν οι δύο χώρες περιορίσουν τις αγορές τους και η Κίνα απορροφήσει μεγαλύτερους όγκους, το σενάριο της ενίσχυσης των μεταφορτώσεων STS εμφανίζεται πιθανότερο. Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος του σκιώδους στόλου διαφέρουν, με την Oil Brokerage να τοποθετεί τον αριθμό γύρω στα 1.000 πλοία.

Η Δύση επιχειρεί από το 2022 να περιορίσει το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου μέσω κυρώσεων και πλαφόν τιμών, με τις πιο πρόσφατες κυρώσεις να στοχεύουν τις Rosneft και Lukoil. Παρ’ όλα αυτά, η Ρωσία εξακολουθεί να βρίσκει αγοραστές -κυρίως Κίνα, Ινδία και Τουρκία- ενώ, σύμφωνα με το Bloomberg, πολλοί εξ αυτών προμηθεύονται φορτία από εταιρείες και οντότητες που δεν βρίσκονται στο κάδρο των κυρώσεων.

Η Vortexa επισημαίνει ότι τα ναύλα στη διαδρομή Ρωσία–Ινδία έφτασαν σε υψηλό 19 μηνών, υποδηλώνοντας μια παρατεταμένη στενότητα στην προσφορά τάνκερ.