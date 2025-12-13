Ουκρανία: Στο Βερολίνο ο Γουίτκοφ για συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ στο Βερολίνο αυτό το Σαββατοκύριακο για να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς οι ΗΠΑ πιέζουν το Κίεβο να κάνει σημαντικές υποχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ εξέφρασε ανοικτά την ανυπομονησία του σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών πάνω στο σχέδιο που κατήρτισε ο ίδιος, το οποίο έχει στόχο να διευθετήσει την κρίση στην Ουκρανία που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας, τον Φεβρουάριο του 2022.

Την ώρα που το Κίεβο και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να τροποποιήσουν την αμερικανική πρόταση, που κρίνεται πολύ ευνοϊκή προς τη Μόσχα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ στο AFP την επίσκεψη του Γουίτκοφ στη Γερμανία, μια πληροφορία που αρχικά είχε μεταδώσει η Wall Street Journal.

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος στις αρχές του μήνα είχε συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, αναμένεται να συναντηθεί στο Βερολίνο με τον Ζελένσκι καθώς και με Ευρωπαίους ηγέτες, αν και προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι θα είναι αυτοί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σχεδίαζε να βρεθεί την προσεχή Δευτέρα στη γερμανική πρωτεύουσα για να συναντηθεί με Ευρωπαίους συμμάχους του στο πλαίσιο των εντατικών διαβουλεύσεων πάνω στο αμερικανικό σχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε πριν περίπου έναν μήνα.

Οι διαπραγματεύσεις προσκρούουν κυρίως σε εδαφικά ζητήματα, με τις ΗΠΑ να ζητούν μεγάλες υποχωρήσεις από την Ουκρανία, όπως καταγγέλλει το Κίεβο.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουάσιγκτον επιθυμεί οι ουκρανικές δυνάμεις να αποσυρθούν από τις περιοχές της επαρχίας Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, που ελέγχουν ακόμη προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί μια αποστρατιωτικοποιημένη «ζώνη ελεύθερου εμπορίου», χωρίς να ζητούν το ίδιο από τα ρωσικά στρατεύματα.

Χθες Παρασκευή (12/12) ο Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι η προτεινόμενη αυτή ζώνη ελεύθερου εμπορίου στην περιοχή του Ντονμπάς -που αποτελείται από τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία- θα λειτουργήσει, χωρίς ωστόσο να δώσει άλλες διευκρινίσεις,

Από την πλευρά του ο ρωσικός στρατός θα αποσυρθεί από όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει στις επαρχίες Σούμι, Χάρκοβο και Ντνιπροπετρόφσκ (βόρεια, βορειοανατολικά και κεντροανατολικά), αλλά θα διατηρήσει τα εδάφη που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.

Πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για τις εδαφικές παραχωρήσεις, Ευρωπαίοι και Ουκρανοί ζητούν από τους Αμερικανούς «εγγυήσεις ασφαλείας» προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν νέα ρωσική επίθεση, τόνισε χθες η γαλλική προεδρία.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε εξάλλου στο AFP ότι το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 2027.

«Προβλέπεται, αλλά είναι ένα θέμα διαπραγμάτευσης και οι Αμερικανοί τάσσονται υπέρ», είπε η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Είναι ένα ευαίσθητο θέμα για τους Ευρωπαίους», πρόσθεσε.

Ωστόσο η πρόταση αυτή έγινε δεκτή με επιφυλάξεις από τις Βρυξέλλες, με τους Ευρωπαίους να προτρέπουν να μην επισπευστεί μια περίπλοκη διαδικασία με τεράστιες συνέπειες σε πολλούς τομείς, από το κράτος δικαίου μέχρι τη γεωργία.

«Το 2027; Αυτό είναι μεθαύριο!», ήταν η πρώτη αντίδραση ενός στελέχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι πιο αισιόδοξοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μέχρι τώρα υπολόγιζαν ότι η ένταξη της Ουκρανίας θα μπορούσε να γίνει το 2030.

Η ενταξιακή διαδικασία, που ξεκίνησε αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή, βρίσκεται εδώ και μήνες σε νεκρό σημείο. Ο λόγος; Η μακρά και περίπλοκη διαδικασία απαιτεί ομοφωνία των 27 χωρών μελών σε κάθε στάδιό της. Όμως ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν αποφάσισε να την παγώσει ντε φάκτο, χρησιμοποιώντας το δικαίωμα του βέτο.

