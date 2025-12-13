Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε τουρκικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έπληξε σήμερα με επίθεση με drone ένα τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο μετέφερε έντεκα Τούρκους υπηκόους, την επομένη μιας ρωσικής αεροπορικής επιδρομής που προκάλεσε σύμφωνα με το Κίεβο ζημιές σε ένα άλλο τουρκικό φορτηγό πλοίο κοντά στο λιμάνι της Οδησσού.

Σε ανακοίνωσή του το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό τόνισε πως ότι η σημερινή επίθεση δεν προκάλεσε τραυματισμούς και προκάλεσε ζημιές στο πλοίο VIVA, που μετέφερε ηλιέλαιο στην Αίγυπτο, προσθέτοντας ότι το πλοίο συνέχιζε το ταξίδι του προς τον προορισμό του.

Σύμφωνα με το Κίεβο, το πλοίο χτυπήθηκε ενώ έπλεε σε ανοιχτή θάλασσα, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ουκρανίας, αλλά εκτός της εμβέλειας της ουκρανικής αεροπορικής άμυνας.

Το ουκρανικό Ναυτικό κατηγόρησε τη Μόσχα για «κυνική παραβίαση» του διεθνούς ναυτικού δικαίου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε ότι η Μαύρη Θάλασσα θα γίνει «ζώνη αντιπαράθεσης» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά από πολυάριθμες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Τουρκικό φορτηγό πλοίο υπέστη ζημιές χθες Παρασκευή από ρωσική αεροπορική επιδρομή κοντά στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν η πλοιοκτήρια εταιρεία και το Κίεβο.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν συζήτησε με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο μιας συνόδου κορυφής στο Τουρκμενιστάν μια «περιορισμένη εκεχειρία σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και λιμάνια»

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις με ναυτικά drones εναντίον πετρελαιοφόρων που συνδέονται με τη Ρωσία στην Μαύρη Θάλασσα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters