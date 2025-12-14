#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρεμλίνο κατά Ρούτε: Επιπόλαια τα σενάρια πολέμου

Σκληρή ήταν η απάντηση της Μόσχας στις δηλώσεις του Μαρκ Ρούτε για πολεμική ετοιμότητα του ΝΑΤΟ, με το Κρεμλίνο να κατηγορεί τη Συμμαχία για ιστορική άγνοια.

Κρεμλίνο κατά Ρούτε: Επιπόλαια τα σενάρια πολέμου
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

Δημοσιεύθηκε: 14 Δεκεμβρίου 2025 - 13:15

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα ότι τα σχόλια του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σχετικά με την προετοιμασία για πόλεμο με τη Ρωσία ήταν επιπόλαια κι έδειξαν ότι ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται πραγματικά την καταστροφή που προκάλεσε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Ο Ρούτε στη διάρκεια μιας ομιλίας του την Πέμπτη στο Βερολίνο, είπε ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει “να είναι προετοιμασμένο για την κλίμακα πολέμου που αντιμετώπισαν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας” αφήνοντας να εννοηθεί ότι “είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας”.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει ισχυρισμούς του ΝΑΤΟ και μερικών Ευρωπαίων ηγετών ότι σχεδιάζει να επιτεθεί κατά ενός μέλος του ΝΑΤΟ, ως “ανοησίες” που χρησιμοποιούνται από ηγέτες της Ευρώπης για να παράγουν την υστερία κατά της Ρωσίας.

“Φαίνεται ότι πρόκειται για μία δήλωση ενός εκπροσώπου μιας γενιάς που κατάφερε να ξεχάσει πως πραγματικά ήταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο δημοσιογράφο της κρατικής ρωσικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιταλική «ανταρσία» στην κατάσχεση ρωσικών assets

Η Ε.Ε. παγώνει επ' αόριστον τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Αγωγή κατά της Euroclear κατέθεσε η Τράπεζα της Ρωσίας

Αλλάζει γραμμή ο Ζελένσκι: Εγγυήσεις ασφαλείας αντί ένταξη στο ΝΑΤΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο