Αλλάζει γραμμή ο Ζελένσκι: Εγγυήσεις ασφαλείας αντί ένταξη στο ΝΑΤΟ

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τις απαιτήσεις για ένταξη στο ΝΑΤΟ σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Βερολίνο την Κυριακή.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρετ Κούσνερ, πίεσαν την Ουκρανία να αποδεχτεί οδυνηρές παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης εδαφών της πρώτης γραμμής στη Ρωσία, πριν από τις συνομιλίες με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας σχετικά με το σχέδιο του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι οποιοδήποτε σχέδιο θα περιλαμβάνει παραχωρήσεις, αλλά ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να απαιτεί εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, παρόμοιες με τη ρήτρα του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ για την αμοιβαία προστασία οποιουδήποτε μέλους που δέχεται επίθεση.

«Μιλάμε για διμερείς εγγυήσεις ασφάλειας μεταξύ της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών — συγκεκριμένα, εγγυήσεις παρόμοιες με αυτές του άρθρου 5... καθώς και εγγυήσεις ασφάλειας για εμάς από τους ευρωπαίους εταίρους μας και από άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία και άλλες», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους σε μια συνομιλία στο WhatsApp.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι θα απορρίψει όλες τις προτάσεις της Ουκρανίας και της Ευρώπης, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το ενδεχόμενο επιτυχίας της προσπάθειας του Τραμπ να τερματίσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν έχει ακόμη λάβει απάντηση από την Ουάσινγκτον σχετικά με τις αναθεωρημένες προτάσεις που έστειλε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από το Κίεβο μετά από διαβουλεύσεις με Ευρωπαίους ηγέτες.

«Το σχέδιο σίγουρα δεν θα είναι ένα σχέδιο που θα αρέσει σε όλους. Υπάρχουν πολλές συμβιβαστικές λύσεις στη μία ή την άλλη εκδοχή του σχεδίου», είπε.