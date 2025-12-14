ΗΠΑ: Οι αρχές έχουν συλλάβει έναν ύποπτο για το μακελειό στο Ρόουντ Άιλαντ

Η αστυνομία του Πρόβιντενς συνέλαβε ένα «ύποπτο πρόσωπο» για την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο φοιτητών και τον τραυματισμό εννέα άλλων ατόμων στο πανεπιστήμιο Ivy League.

Η Κρίστι Ντος Ρέις, επικεφαλής πληροφοριών για τη δημόσια ασφάλεια, δήλωσε στο Reuters ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση μετά την ένοπλη επίθεση.

Ο Όσκαρ Περέζ, αρχηγός της αστυνομίας του Πρόβιντενς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση νωρίς σήμερα (14/12) και ότι δεν αναζητούν κανέναν άλλο προς το παρόν. Οι αρχές αρνήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες για το άτομο, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Η κατάσταση είναι σταθερή για επτά από άτομα που τραυματίστηκαν στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, δήλωσε ο δήμαρχος του Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι. Ένα άτομο παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ ένα άλλο έχει πάρει εξιτήριο, πρόσθεσε.

Ο ίδιος είπε ότι η εντολή να παραμείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους για τις γειτονικές περιοχές άρθηκε μετά τη σύλληψη, όμως ορισμένοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί καθώς οι ερευνητές εργάζονται στον τόπο του συμβάντος. Οι κάτοικοι πρέπει να αναμένουν την ισχυρή παρουσία της αστυνομίας σε όλη την πόλη, συμπλήρωσε. «Οι κάτοικοι του Πρόβιντενς μπορούν να αναπνεύσουν λίγο πιο εύκολα σήμερα το πρωί», πρόσθεσε.

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν ανακοίνωσε σήμερα ότι η αστυνομία ήρε επίσης την εντολή να παραμείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους στην πανεπιστημιούπολη στο Ρόουντ Άιλαντ. Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν το Σάββατο, καθώς η αστυνομία αναζητούσε έναν ύποπτο που είχε εισέλθει σε ένα κτίριο όπου φοιτητές έδιναν εξετάσεις με ένα πυροβόλο όπλο.

Η πρόσβαση σε τμήματα του πανεπιστημίου είναι περιορισμένη, καθώς η αστυνομία έχει χαράξει μια ζώνη ασφαλείας γύρω από το Minden Hall και τα κοντινά κτίρια κατοικιών, το οποίο έχει εκατοντάδες κτίρια, συμπεριλαμβανομένων αιθουσών διαλέξεων, εργαστηρίων και κοιτώνων. Οι δρόμοι γύρω από το πανεπιστήμιο ήταν γεμάτοι με οχήματα ασφαλείας το Σάββατο, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούσαν τον ένοπλο.

Πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών και του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών συνεργάζονταν με την τοπική και την πολιτειακή αστυνομία.

Οι αρχές δημοσίευσαν ένα βίντεο με τον ύποπτο, έναν άνδρα πιθανώς 30 ετών, ντυμένο στα μαύρα. Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Πρόβιντενς, Τίμοθι Ο'Χάρα, χθες Σάββατο ότι ο ύποπτος πιθανόν φορούσε μάσκα, αλλά οι αρχές δεν ήταν σίγουρες. Οι ερευνητές βρήκαν κάλυκες από σφαίρες στον τόπο του εγκλήματος, πρόσθεσε.

Ο δράστης διέφυγε μετά από πυροβολισμούς σε φοιτητές σε μια αίθουσα του κτιρίου μηχανικής Barus & Holley του πανεπιστημίου, όπου οι εξωτερικές πόρτες ήταν ξεκλείδωτες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, σύμφωνα με τις αρχές.

Η πρόεδρος του Μπράουν, Κριστίνα Πάξσον, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι όλα ή σχεδόν όλα τα θύματα ήταν φοιτητές, προσθέτοντας: «Αυτή είναι η μέρα που ελπίζουμε να μην έρθει ποτέ, αλλά ήρθε».

Κρυμμένοι κάτω από γραφεία

Καθώς διαδόθηκε η είδηση για τους πυροβολισμούς, το πανεπιστήμιο ζήτησε από τους φοιτητές να παραμείνουν στα καταφύγια.

Ένας φοιτητής, δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WJAR ότι δούλευε σε ένα εργαστήριο με άλλους τρεις φοιτητές όταν είδε το μήνυμα για τον δράστη που βρισκόταν ένα τετράγωνο μακριά. Περίμεναν κάτω από τα γραφεία για περίπου δύο ώρες, είπε.

Ο κυβερνήτης της Ρόουντ Άιλαντ, Ντάνιελ Μακί, υποσχέθηκε ότι ο δράστης θα παραδοθεί στη δικαιοσύνη.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο χθες Σάββατο ότι είχε ενημερωθεί για την κατάσταση, την οποία χαρακτήρισε «τρομερή».

Σε σύγκριση με πολλές χώρες, οι μαζικές πυροβολισμοί σε σχολεία, χώρους εργασίας και χώρους λατρείας είναι πιο συχνοί στις ΗΠΑ, καθώς έχουν από τους πιο επιεικείς νόμους για τα όπλα στον ανεπτυγμένο κόσμο. Το Gun Violence Archive, το οποίο ορίζει τις μαζικές δολοφονίες ως οποιοδήποτε περιστατικό στο οποίο έχουν πυροβοληθεί τέσσερα ή περισσότερα θύματα, έχει καταγράψει 389 τέτοια περιστατικά φέτος στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον έξι δολοφονιών σε σχολεία.

Πέρυσι, οι ΗΠΑ είχαν περισσότερες από 500 μαζικές δολοφονίες, σύμφωνα με το αρχείο.