Χαμάς: Η δολοφονία ανώτατου στελέχους της απειλεί την εκεχειρία

Η δολοφονία ενός ανώτερου διοικητή της Χαμάς από το Ισραήλ απειλεί την εκεχειρία στη Γάζα, δήλωσε σήμερα (14/12) ο επικεφαλής διαπραγματευτής της μαχητικής οργάνωσης, καλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απαιτήσει από το Ισραήλ να συμμορφωθεί με τους όρους της εκεχειρίας.

Χιλιάδες υποστηρικτές της Χαμάς συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο στο κέντρο της πόλης της Γάζας στην κηδεία του ανώτερου διοικητή Ραέντ Σαέντ και τριών συνεργατών του που σκοτώθηκαν μαζί του.

Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «Οι μάρτυρες είναι αγαπητοί στον Θεό» και μετέφεραν τα σώματα σε φέρετρα καλυμμένα με πράσινες σημαίες της Χαμάς, σε μία από τις μεγαλύτερες επιδείξεις της παρουσίας της οργάνωσης από την έναρξη της εκεχειρίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και τέθηκε σε ισχύ στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο.

Σε τηλεοπτική ομιλία του, ο Χαλίλ αλ-Χάγια, ο οποίος ζει εξόριστος, επιβεβαίωσε τη δολοφονία του Σαέντ, την πιο σημαντική δολοφονία ανώτερου στελέχους της Χαμάς από όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

«Οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της συμφωνίας της εκεχειρίας από το Ισραήλ... και οι τελευταίες δολοφονίες που είχαν ως στόχο τον Σαέντ και άλλους απειλούν τη βιωσιμότητα της συμφωνίας», δήλωσε ο αλ-Χάγια.

«Καλούμε τους μεσολαβητές, και ειδικά τον κύριο εγγυητή, την αμερικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να εργαστούν για να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σεβαστεί την εκεχειρία και να δεσμευτεί σε αυτήν».

Άλυτο πρόβλημα τα εδάφη

Πηγές της Χαμάς έχουν περιγράψει τον Σαέντ ως τον δεύτερο στην ιεραρχία του ένοπλου σκέλους της οργάνωσης, μετά τον Ιζελντίν Αλ-Χαντάντ. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο Σαέντ ήταν ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Η Χαμάς δεν έχει ορίσει γενικό αρχηγό από τότε που το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της οργάνωσης, Γιεχιά Αλ-Σινουάρ, το 2024. Έκτοτε η οργάνωση διοικείται από ένα πενταμελές ανώτατο συμβούλιο, του οποίου μέλος είναι και ο Χαγιά.

Από την κατάπαυση του πυρός, οι ισραηλινές δυνάμεις διατηρούν τον έλεγχο του ανατολικού ήμισυ της Γάζας, ενώ η μαχητική οργάνωση έχει επανακτήσει τον έλεγχο του δυτικού ήμισυ, όπου σχεδόν όλοι οι περισσότερο από 2 εκατομμύρια κάτοικοι του θύλακα ζουν στα ερείπια.

Οι αντιμαχόμενες πλευρές δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για τα επόμενα βήματα. Το Ισραήλ απαιτεί την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και τον αποκλεισμό της από οποιαδήποτε μελλοντική διοίκηση της Γάζας. Η Χαμάς δηλώνει ότι δεν θα παραδώσει τα όπλα της και θέλει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, εγκεκριμένης από τον ΟΗΕ, για τη διατήρηση της ειρήνης. Ο Χάγια δήλωσε ότι ο ρόλος της θα πρέπει να περιοριστεί στον διαχωρισμό των πλευρών στα σύνορα της Γάζας.

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ, που εποπτεύει τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, θα φιλοξενήσει μια διάσκεψη στη Ντόχα στις 16 Δεκεμβρίου με τις χώρες-εταίρους για να σχεδιάσει τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης για τη Γάζα, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, ένοπλοι σκότωσαν τον Αχμέντ Ζαμζάμ, ανώτερο αξιωματικό της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς, η οποία έχει ως αποστολή την καταπολέμηση της συνεργασίας με το Ισραήλ. Το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας χαρακτήρισε τους επιτιθέμενους ως «συνεργάτες που ενεργούν υπό τις διαταγές του Ισραήλ» και δήλωσε ότι ένας ύποπτος συνελήφθη.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την είδηση και ο ισραηλινός στρατός δεν προέβη σε κάποιο σχόλιο.