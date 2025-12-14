Μελόνι: Η πολιτική ασφαλείας του Τραμπ θέλει να αφυπνίσει την Ευρώπη

Ως σήμα αφύπνισης για την Ευρώπη χαρακτήρισε τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ η Ιταλίδα πρωθυπουργός, ενώ υποβάθμισε τις εντάσεις εντός της κυβέρνησής της και επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

«Θέλουμε μια Ιταλία που να είναι πιστή στους εταίρους της, αλλά να μην υπόκειται σε κανέναν», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι σε εκδήλωση του κόμματός της στη Ρώμη σήμερα Κυριακή (14/12).

«Γι' αυτό στηρίξαμε την Ουκρανία από την πρώτη μέρα. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, για λόγους δικαιοσύνης, αλλά κυρίως για να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα και την ασφάλειά μας», τόνισε.

Μιλώντας στο Atreju, ένα φεστιβάλ που διοργανώθηκε από το κόμμα της, Αδέλφια της Ιταλίας, η Μελόνι είπε ότι η στρατηγική του Τραμπ, η οποία έχει ταράξει τους Ευρωπαίους ηγέτες, υπογραμμίζει την πρόθεση της Ουάσιγκτον να αποσυρθεί από την ήπειρο και να αναγκάσει την Ευρώπη να ενισχύσει τις δικές της άμυνες.

Σε έγγραφο, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ κατηγόρησε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οδηγούν την Ευρώπη προς την «εξάλειψη του πολιτισμού», λέγοντας ότι απειλούν ακόμη και να καλλιεργήσουν «αντίσταση» μέσα στην ήπειρο και αμφισβητώντας αν οι ευρωπαϊκές χώρες θα είναι επιθυμητοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στο μέλλον.

«Υπάρχει ανησυχία επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, πιο ξεκάθαρα από τους προκατόχους του, ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αποσυρθούν από την ήπειρο και ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να οργανωθούν και να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Αυτό που μπορώ να πω είναι, καλημέρα Ευρώπη. Καλημέρα. Έχουμε αναθέσει την ασφάλειά μας στις ΗΠΑ για 80 χρόνια, πιστεύοντας ότι αυτή η μέρα δεν θα έρθει ποτέ. Όμως, το πιο σημαντικό, ήταν ότι προσποιούμασταν ότι αυτό ήταν δωρεάν», προσέθεσε.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη δεν πρέπει να συμβιβαστεί «με την ιδέα ότι παρουσιάζεται ως ένα άχρηστο παχύδερμο. Η Ευρώπη είναι ένας ζωντανός πολιτισμός που δεν ζητά άδεια για να υπάρχει, ούτε καν από τους θεσμούς που την κυβερνούν», υπογράμμισε.

«Η ελευθερία έχει ένα τίμημα», συμπλήρωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι το κόμμα της «πάντα προτιμούσε μια δαπανηρή ελευθερία από μια ακόμη πιο ακριβή, αλλά φαινομενικά άνετη, υποταγή».

Επέμεινε επίσης ότι η συμμαχία της παραμένει ενωμένη παρά τις διαφωνίες σχετικά με το αν η Ιταλία πρέπει να συνεχίσει να στέλνει βοήθεια στην Ουκρανία.

Η συμμαχία, η οποία περιλαμβάνει το κεντροδεξιό κόμμα Forza Italia και το κόμμα λαϊκιστών Λέγκα, θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι το τέλος της βουλευτικής περιόδου, ξεκαθάρισε. «Πολλοί ελπίζουν ότι η συζήτηση μεταξύ των κυβερνητικών κομμάτων θα εκφυλιστεί και θα οδηγήσει την κυβέρνηση σε διάλυση. Όμως κάτι μου λέει ότι αυτό δεν θα συμβεί».

Η πρωθυπουργός, η οποία ανέλαβε την εξουσία στα τέλη του 2022 και έχει ηγηθεί μιας από τις μακροβιότερες κυβερνήσεις της Ιταλίας, κερδίζοντας την εύνοια των χρηματοπιστωτικών αγορών και των οίκων αξιολόγησης, αντέκρουσε επίσης τις πρόσφατες νίκες της αντιπολίτευσης σε δύο περιφερειακές εκλογές.

Ορισμένοι παρατηρητές υποθέτουν ότι αυτό είναι ένα πρώιμο σημάδι ότι θα δυσκολευτεί να διατηρήσει την πλειοψηφία στην άνω βουλή του κοινοβουλίου όταν προκηρυχθούν γενικές εκλογές έως το 2027. Οι σύμμαχοι της Μελόνι έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου για να μειώσουν τις πιθανότητες εκλογής της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η αντιπολίτευση «ελπίζει ότι η πλειοψηφία θα καταρρεύσει, γιατί έτσι ήταν πάντα για αυτούς. Στην κοινή μας συμμαχία, προσπαθούμε να βρούμε κοινό έδαφος, όπως πάντα κάναμε», είπε

Η Μελόνι δεσμεύτηκε να προχωρήσει με τη μεταρρύθμιση για την ενίσχυση των εξουσιών του πρωθυπουργού και κάλεσε τους Ιταλούς να επικεντρωθούν στην ουσία του επικείμενου δημοψηφίσματος για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.

Ένα παρόμοιο δημοψήφισμα κόστισε στον πρώην ηγέτη Ματέο Ρέντσι την πρωθυπουργία το 2016, αφού είχε κάνει εκστρατεία υπέρ των συνταγματικών αλλαγών που δεν κατάφεραν να κερδίσουν την έγκριση των ψηφοφόρων.