Διακόπηκαν οι συνομιλίες Ουκρανίας-ΗΠΑ στη Γερμανία, συνεχίζονται αύριο

Οι συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ σχετικά με προτάσεις για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έληξαν μετά από περισσότερες από πέντε ώρες σήμερα Κυριακή και αναμένεται να ξαναρχίσουν τη Δευτέρα, όπως δήλωσε σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το Reuters.

«Διήρκεσαν περισσότερο από πέντε ώρες και έληξαν για σήμερα με συμφωνία να ξαναρχίσουν αύριο το πρωί», δήλωσε ο σύμβουλος Ντμίτρο Λίτβιν σε δημοσιογράφους σε συνομιλία στο WhatsApp.

Όπως είπε, ο Ουκρανός πρόεδρος θα σχολιάσει τις συνομιλίες τη Δευτέρα, μόλις ολοκληρωθούν. Οι αξιωματούχοι, εξετάζουν τα προσχέδια των εγγράφων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποχώρησε από την καγκελαρία στο Βερολίνο, όπου είχε συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Λίγο νωρίτερα είχε αποχωρήσει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο Ζελένσκι έφυγε από την καγκελαρία έπειτα από πεντέμισι ώρες διαβουλεύσεων με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Το γερμανικό ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv ανέφερε ακόμη ότι τα κεντρικά ζητήματα των συνομιλιών είναι οι εδαφικές παραχωρήσεις που ζητά η Ρωσία, οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και η χρήση των «παγωμένων» εντός Ε.Ε. περιουσιακών κεφαλαίων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε πάντως τη σύνθεση των τρεχουσών συνομιλιών με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ως «μη ιδανική», αλλά ως «καλό σημάδι». «Σίγουρα απέχει πολύ από το να είναι μια ιδανική για τέτοιες διαπραγματεύσεις. Όπως λένε όμως, μπορείς να χορέψεις μόνο με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πίστα», δήλωσε ο κ. Πιστόριους στο ARD και χαιρέτισε την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Βερολίνο ως «καλό σημάδι». Εξέφρασε ωστόσο τις επιφυλάξεις του σχετικά με το εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα δεχόταν προτάσεις ειρήνης αντί να συνεχίσει τον πόλεμο: «Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Επομένως, δεν θα με εξέπληττε αν κατέληγε έτσι. Ελπίζω σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Σχετικά με το θέμα της πρότασης της Ουκρανίας να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας, ο Πιστόριους δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε πικρή εμπειρία στο παρελθόν για τις εγγυήσεις ασφάλειας. Το 1994, το Κίεβο είχε συμφωνήσει να εγκαταλείψει το πυρηνικό οπλοστάσιό του από τη σοβιετική εποχή σε αντάλλαγμα για εδαφικές εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και τη Βρετανία.

«Επομένως, μένει να δούμε σε ποιο βαθμό η δήλωση που έκανε τώρα ο Ζελένσκι θα ισχύσει στην πράξη και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται», δήλωσε ο Πιστόριους.

«Αυτό αφορά εδαφικά ζητήματα, δεσμεύσεις από τη Ρωσία και άλλους», είπε, προσθέτοντας ότι οι απλές εγγυήσεις ασφάλειας, ειδικά χωρίς σημαντική συμμετοχή των ΗΠΑ, «δεν θα έχουν μεγάλη αξία».

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν εργαστεί για να βελτιώσουν τις προτάσεις των ΗΠΑ, οι οποίες σε ένα σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο μήνα ζητούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να αποδεχτεί περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις του.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν περιγράψει αυτό το γεγονός ως «κρίσιμη στιγμή» που θα μπορούσε να διαμορφώσει το μέλλον της Ουκρανίας και προσπάθησαν να στηρίξουν τα οικονομικά του Κίεβου αξιοποιώντας τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για να χρηματοδοτήσουν τον στρατιωτικό και τον πολιτικό προϋπολογισμό του Κίεβο.

Αύριο ο καγκελάριος Μερτς και ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συμμετάσχουν στο Γερμανο-ουκρανικό οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, ενώ αργότερα αναμένεται η άφιξη των ηγετών της Γαλλίας και της Βρετανίας και αξιωματούχων της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.