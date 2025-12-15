Βρετανία: Η νέα αρχηγός της ΜΙ6 προειδοποιεί για αυξανόμενη ρωσική απειλή

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Μετρεουέλι, που διορίσθηκε επικεφαλής της ΜΙ6 τον Ιούνιο, αναμένεται να μιλήσει για την απειλή που βασίζεται στην «επιθετικότητα, στον επεκτατισμό και τον αναθεωρητισμό» της Ρωσίας.

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 22:46

Η νέα αρχηγός της βρετανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών (ΜΙ6) στην πρώτη της μεγάλη δημόσια ομιλία από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της θα προειδοποιήσει για την αυξανόμενη απειλή της Ρωσίας και την ανάγκη να εκπαιδευθούν οι κατάσκοποι στον χειρισμό της τεχνολογίας ώστε να αντιμετωπίσουν τις ολοένα και πιο πολύπλοκες απειλές.

Η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα πει ότι η «πρώτη γραμμή είναι παντού» καθώς θα παρουσιάζει την δική της θεώρηση για το παγκόσμιο τοπίο ασφάλειας σε ομιλία της στα κεντρικά γραφεία της ΜΙ6.

Η Μετρεουέλι, που διορίσθηκε επικεφαλής της ΜΙ6 τον Ιούνιο, αναμένεται να μιλήσει για την απειλή που βασίζεται στην «επιθετικότητα, στον επεκτατισμό και τον αναθεωρητισμό» της Ρωσίας.

Θα πει: «Ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ ) Πούτιν δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία, για το ότι η υποστήριξή μας είναι διαρκής. Η πίεση που ασκούμε υπέρ της Ουκρανίας θα συνεχιστεί

«Η εξαγωγή χάους είναι ένα χαρακτηριστικό, όχι ένα σφάλμα, της ρωσικής προσέγγισης στα διεθνή ζητήματα, και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συνεχιστεί αυτό μέχρι ο Πούτιν να αναγκαστεί να αλλάξει τους υπολογισμούς του».

Οι απειλές από όλο τον κόσμο γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες, θα πει η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δολιοφθορών, των τεχνολογικών διαταραχών και της παραπληροφόρησης.

Ωστόσο, θα επιμείνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εργάζεται ήδη για να αξιοποιήσει την τεχνολογία για την αντιμετώπισή τους.

«Η άριστη γνώση της τεχνολογίας πρέπει να διαποτίζει όλα όσα κάνουμε», θα επιμείνει η Μετρεουέλι.

Θα προσθέσει: «Όχι μόνο στα εργαστήριά μας, αλλά και στο πεδίο, στην τέχνη μας και, ακόμη πιο σημαντικό, στη νοοτροπία κάθε αξιωματικού».

«Πρέπει να είμαστε τόσο άνετοι με την χρήση κωδίκων πληροφορικής όσο και των ανθρώπινων πηγών, τόσο άπταιστα με την γλώσσα Python όσο και σε πολλές γλώσσες».

Η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών θα επισημάνει επίσης πως το έργο της υπηρεσίας της βασίζεται στις κυρώσεις που επέβαλε πρόσφατα το υπουργείο Εξωτερικών σε ρωσικές εταιρείες και άτομα.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ ανακοίνωσε σειρά κυρώσεων σε οντότητες που συνδέονται με την GRU, την υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Ρωσίας, και την παραπληροφόρηση που διαδίδεται από το Κρεμλίνο.

