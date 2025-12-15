#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γαλλία: Η Γερουσία ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2026

Μετά τη σημερινή ψηφοφορία, κοινή διακομματική επιτροπή θα επεξεργαστεί νέα μορφή του νομοσχεδίου, που θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή στις 23 Δεκεμβρίου. Διαπραγματεύσεις υψηλού ρίσκου.

Γαλλία: Η Γερουσία ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2026

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 19:12

Οι Γάλλοι γερουσιαστές ενέκριναν σήμερα Δευτέρα τον προϋπολογισμό του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για υψηλού ρίσκου διαπραγματεύσεις μεταξύ της Γερουσίας και της Βουλής στο τέλος της εβδομάδας.

Η Γερουσία, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί, ενέκρινε το αναθεωρημένο νομοσχέδιο με ψήφους 187 υπέρ έναντι 109 κατά. Τον περασμένο μήνα ο προϋπολογισμός δεν πέρασε από τη διχασμένη Βουλή, η οποία απέρριψε τις φορολογικές διατάξεις του.

Μετά τη σημερινή ψηφοφορία, μια κοινή, επταμελής επιτροπή και από τα δύο Σώματα θα συνεδριάσει την Παρασκευή για να επεξεργαστεί νέα μορφή του νομοσχεδίου που θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή στις 23 Δεκεμβρίου. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, η κυβέρνηση θα προωθήσει κατά πάσα πιθανότητα ένα έκτακτο νομοσχέδιο για να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να καλύπτει τις δαπάνες, να εισπράττει φόρους και να δανείζεται προσωρινά κατά το νέο έτος, μέχρι να ψηφιστεί ο κανονικός προϋπολογισμός.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί θέλει να μειώσει το έλλειμμα του δημοσιονομικού τομέα κάτω από το 5% του ΑΕΠ κατά τον επόμενο χρόνο, από 5,4% που ήταν φέτος. Δεν έχει, όμως, πολλά περιθώρια ελιγμών στην κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση, που έχει ανατρέψει τρεις κυβερνήσεις μέχρι τώρα, αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απώλεσε την πλειοψηφία μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του 2024.

Την περασμένη εβδομάδα η Βουλή ενέκρινε το τμήμα του προϋπολογισμού που αφορούσε την κοινωνική ασφάλιση, το οποίο περιλάμβανε και την αναστολή της αντιδημοφιλούς μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού τομέα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Γαλλία θέλει να καθυστερήσει τη συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur

Εγκρίθηκε η κοινωνική ασφάλιση στον προϋπολογισμό Γαλλίας

Γάλλος ΥΠΕΞ: Τη μοίρα στα «χέρια της» πήρε η ΕΕ παγώνοντας επ' αόριστον ρωσικά assets

Αύξηση 9% στην περιουσία των Γάλλων, ανοίγει η ψαλίδα της ανισότητας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο