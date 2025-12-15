Καραϊβική: Δίνει τα αεροδρόμιά του στις ΗΠΑ το Τρινιντάντ-Τομπάγκο

Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο έδωσε άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τα αεροδρόμιά του «για τις επόμενες εβδομάδες» για «ελιγμούς επιμελητειακής φύσης», εν μέσω της κρίσης μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του μικρού, αγγλόφωνου νησιωτικού κράτους που απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από τη Βενεζουέλα.

Από τον Αύγουστο, η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική, επισήμως για να αντιμετωπίσει τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Η Βενεζουέλα θεωρεί ότι πρόκειται για επιχείρηση με στόχο την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο (φωτ.), ώστε οι ΗΠΑ να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά οι Αμερικανοί κατάσχεσαν ένα τάνκερ που μετέφερε αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Σήμερα, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγόρησε το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ότι συμμετείχε στην «κλοπή» του πετρελαίου.

«Με βάση τη διμερή συνεργασία μας, το υπουργείο (Εξωτερικών) έδωσε έγκριση ώστε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια του Τρινιντάντ και Τομπάγκο τις επόμενες εβδομάδες. Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι οι ελιγμοί αυτοί είναι επιμελητειακής φύσης, διευκολύνοντας τον ανεφοδιασμό και την εναλλαγή του στρατιωτικού προσωπικού», ανέφερε το υπουργείο.

Η πρωθυπουργός του Τρινιντάντ και Τομπάγκο Κάμλα Περσάντ-Μπισέσαρ ανέλαβε την εξουσία τον Μάιο. Θεωρείται σύμμαχος του Τραμπ και έχει δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον ποτέ δεν ζήτησε να χρησιμοποιήσει τη χώρα της για να εξαπολύσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα. Στα τέλη Οκτωβρίου ελλιμενίστηκε εκεί το αμερικανικό πολεμικό πλοίο USS Gravely, ενώ ακολούθησαν στρατιωτικές ασκήσεις με τη συμμετοχή Αμερικανών πεζοναυτών, μεταξύ 16-21 Νοεμβρίου. Ορισμένοι πεζοναύτες παραμένουν στο νησιωτικό σύμπλεγμα. Στα τέλη Νοεμβρίου η Ουάσιγκτον εγκατέστησε επίσης ένα ραντάρ στο νέο αεροδρόμιο του νησιού Τομπάγκο, το οποίο ακόμη δεν έχει εγκαινιαστεί.

Η στρατιωτική συνεργασία των ΗΠΑ με το αρχιπέλαγος προκάλεσε την οργή του Καράκας, το οποίο ακύρωσε τις ενεργειακές συμφωνίες που είχε συνάψει με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ