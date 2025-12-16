Ανυποχώρητο το Βέλγιο για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Το Βέλγιο αντέδρασε τη Δευτέρα στις προτεινόμενες παραχωρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χορήγηση δανείου ύψους 210 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, χρηματοδοτούμενου από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που υπονομεύει τις ελπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει εγκαίρως συμφωνία για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών την Πέμπτη.

Με δύο ημέρες να απομένουν, η Επιτροπή πραγματοποιεί την τελευταία προσπάθεια να πείσει τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να στηρίξουν το δάνειο, ώστε δισεκατομμύρια ευρώ από τα ρωσικά αποθέματα που βρίσκονται στο αποθετήριο τίτλων Euroclear στις Βρυξέλλες να μπορέσουν να απελευθερωθούν για την στήριξη της ουκρανικής οικονομίας.

Οι 27 πρέσβεις της ΕΕ θα συνεχίσουν τις συζητήσεις για το σχέδιο αργότερα την Τρίτη, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία σημείωσαν κάποια πρόοδο κατά τη διάρκεια συνάντησης δυτικών ηγετών και Αμερικανών πρεσβευτών στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

Μετά από ημέρες διαπραγματεύσεων για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Επιτροπή πρότεινε τη Δευτέρα νομικές αλλαγές στην πρότασή της για να εξασφαλίσει την πολιτική στήριξη του Βελγίου.

Παρείχε νομικές διαβεβαιώσεις ότι, υπό οποιοδήποτε σενάριο, το Βέλγιο θα μπορούσε να αξιοποιήσει έως και 210 δισ. ευρώ εάν έρθει αντιμέτωπο με νομικές αξιώσεις ή αντίποινα από τη Ρωσία, σύμφωνα με το τελευταίο κείμενο που είδε το Politico. Επίσης, σημείωσε ότι δεν πρέπει να δοθούν χρήματα στην Ουκρανία πριν τα κράτη-μέλη της ΕΕ παρέχουν χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που να καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της καταβολής.

Σε μια περαιτέρω παραχώρηση, η Επιτροπή διέταξε όλα τα κράτη-μέλη να τερματίσουν τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες τους με τη Ρωσία, ώστε το Βέλγιο να μην αναγκαστεί να αντιμετωπίσει μόνο του τυχόν αντίποινα από τη Μόσχα.

Ωστόσο, το Βέλγιο δήλωσε ότι οι διαβεβαιώσεις αυτές δεν ήταν επαρκείς κατά τη διάρκεια συνάντησης των πρεσβευτών της ΕΕ τη Δευτέρα το βράδυ, όπως ανέφεραν τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ στο Politico.

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (EUCO)», δήλωσε διπλωμάτης της Ε.Ε.

Η βελγική κυβέρνηση αντιστέκεται στη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων λόγω φόβων ότι θα υποχρεωθεί να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό αν η Ρωσία επιχειρήσει να ανακτήσει τα χρήματα. Ωστόσο, σε μια περαιτέρω επιπλοκή, τέσσερις άλλες χώρες — Ιταλία, Μάλτα, Βουλγαρία και Τσεχία — υποστήριξαν το αίτημα του Βελγίου να εξεταστούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την Ουκρανία, όπως η από κοινού έκδοση χρέους.

Ενώ η Γαλλία συνεχίζει να στηρίζει δημόσια το σχέδιο για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία — ο Υπουργός Ευρώπης της χώρας, Μπενζαμέν Αντάντ, δήλωσε στις Βρυξέλλες την Τρίτη ότι το Παρίσι το υποστηρίζει — ένα πρόσωπο κοντά στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι το Παρίσι είναι «ουδέτερο» όσον αφορά το αν η Ευρώπη θα αξιοποιήσει τα δισεκατομμύρια της Μόσχας ή θα στραφεί στα ευρωομόλογα για να αποτρέψει την πτώχευση της Ουκρανίας.

Οι υποστηρικτές του σχεδίου — όπως η Γερμανία — επιμένουν ότι δεν υπάρχει πραγματική εναλλακτική στο να χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Υποστηρίζουν ότι η έκδοση κοινού χρέους δεν είναι εφικτή, καθώς απαιτεί ομοφωνία, κάτι που σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος εδώ και καιρό είναι επιφυλακτικός σχετικά με τη στήριξη προς την Ουκρανία, θα μπορούσε να μπλοκάρει την πρωτοβουλία.