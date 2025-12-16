ΗΠΑ: Οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών ενημέρωσαν το Κογκρέσο για τα πλήγματα στην Καραϊβική

Οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών των ΗΠΑ υπερασπίστηκαν σήμερα στο Κογκρέσο τα πλήγματα εναντίον πλοίων για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική, ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη ανησυχία, ιδίως στους αντιπολιτευόμενους Δημοκρατικούς.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ακρόασή τους στο Κογκρέσο, που έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ο Πιτ Χέγκσεθ και ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησαν για μια «πολύ επιτυχημένη αποστολή» δηλώνοντας ότι τα πλήγματα στόχευσαν τρομοκρατικές οργανώσεις και καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε πλήγματα σε τουλάχιστον 26 πλοία στην Καραϊβική ή τον ανατολικό Ειρηνικό, στα οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 95 άνθρωποι. Ποτέ δεν παρουσιάστηκε κάποια απόδειξη για την εμπλοκή τους σε διακίνηση ναρκωτικών.

Το θέμα προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση στην Ουάσινγκτον, ιδίως μία επιχείρηση στις αρχές Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της οποίας ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε δύο πλήγματα – στο δεύτερο σκοτώθηκαν οι δύο επιζώντες ενός σκάφους που ήδη φλεγόταν.

Οι Ρούμπιο και Χέγκσεθ είπαν ότι θα επιτρέψουν στα μέλη των Επιτροπών Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας να παρακολουθήσουν το βίντεο του πλήγματος, αργότερα αυτήν την εβδομάδα, παρουσία και του στρατιωτικού που έδωσε την εντολή, του ναυάρχου Φρανκ Μπράντλι. «Όμως, με βάση την πολιτική του υπουργείου Άμυνας, δεν θα δώσουμε στο ευρύτερο κοινό το πλήρες, μη επεξεργασμένο βίντεο που χαρακτηρίζεται άκρως απόρρητο», είπε ο Χέγκσεθ.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ζήτησε από την κυβέρνηση να δώσει σε όλους τους γερουσιαστές τις πλήρεις, μη επεξεργασμένες καταγραφές προειδοποιώντας ότι το απόρρητο, σε συνδυασμό με την παρουσία ισχυρών δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, μπορεί να σύρει τη χώρα σε άλλη μια ατέρμονη σύρραξη. Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι, όπως ο γερουσιαστής Ραντ Πολ, ρώτησαν επίσης αν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο όταν μπαίνουν στο στόχαστρο ύποπτοι ναυαγοί.

Βγαίνοντας από τη συνεδρίαση, ο Σούμερ είπε ότι «δεν άκουσε τίποτα το καινούριο».

«Η κυβέρνηση ήρθε σε αυτήν την ενημερωτική ακρόαση με άδεια τα χέρια (…) και αν δεν είναι ικανή να επιδείξει διαφάνεια σε αυτό το θέμα, πώς να της έχουμε εμπιστοσύνη σε όλα τα άλλα θέματα που αναταράζουν την Καραϊβική;» διερωτήθηκε.

Η Γερουσία ενδέχεται να ψηφίσει προσεχώς αποφάσεις με τις οποίες ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει στρατιωτική δράση εναντίον της Βενεζουέλας χωρίς το πράσινο φως του Κογκρέσου.

