Τυνησία: Διαδηλωτές ζητούν το κλείσιμο χημικού εργοστασίου στην πόλη Γκαμπές

Περίπου 2.500 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στην πόλη Γκαμπές της νοτιοανατολικής Τυνησίας, δίνοντας συνέχεια στις ογκώδεις διαμαρτυρίες για τη ρύπανση από το χημικό εργοστάσιο της κρατικής εταιρείας CGT (Groupe Chimique Tunisien).

Καθώς η Τυνησία ετοιμάζεται να τιμήσει τον Ιανουάριο την επέτειο της επανάστασης του 2011, που αποτέλεσε έναυσμα για την αποκαλούμενη «Αραβική Άνοιξη», διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους αυτής της παραθαλάσσιας πόλης βροντοφωνάζοντας «η Γκαμπές θέλει να ζήσει».

Οι διαδηλώσεις εντείνουν την πίεση στην κυβέρνηση του προέδρου Καΐς Σάγεντ, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική κρίση και κοινωνική αναταραχή, με διαδηλώσεις εργαζομένων σε πολλούς κλάδους. Το πανίσχυρο συνδικάτο UGTT έχει προκηρύξει γενική απεργία σε όλη τη χώρα στις αρχές του νέου έτους.

Με συνθήματα όπως «θέλουμε να ζήσουμε» και «διαλύστε τις ρυπογόνες μονάδες», διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το Τσατ Εσαλάμ, ένα προάστιο στα βόρεια της Γκαμπές, όπου βρίσκεται το χημικό εργοστάσιο της CGT.

«Το χημικό εργοστάσιο είναι πραγματικό έγκλημα… Αρνούμαστε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας μια περιβαλλοντική καταστροφή, είμαστε αποφασισμένοι να μην κάνουμε πίσω», δήλωσε ένας εκ των διαδηλωτών που συμμετείχαν στην πορεία.

Κάτοικοι λένε πως τοξικές αναθυμιάσεις από το χημικό εργοστάσιο ευθύνονται για τα αυξημένα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου, αναπνευστικών παθήσεων και οστεοπόρωσης. Παράλληλα, ο αντίκτυπος της συστηματικής απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στη θάλασσα είναι ιδιαίτερα αισθητός και στην οικονομία, αφού ψαράδες αναφέρουν ότι έχουν μειωθεί δραματικά τα αλιεύματα που αποτελούν βασική πηγή εισοδήματος για πολλούς κατοίκους της περιοχής.

Οι διαδηλώσεις στην Γκαμπές αναζωπυρώθηκαν καθώς εκατοντάδες μαθητές έχουν εμφανίσει αναπνευστικά προβλήματα που αποδίδονται σε τοξικές αναθυμιάσεις από το εργοστάσιο παραγωγής λιπασμάτων και φωσφορικού οξέος.

Τον Οκτώβριο, ο τυνήσιος πρόεδρος Καΐς Σάγεντ είχε χαρακτηρίσει «περιβαλλοντική δολοφονία» την κατάσταση στην Γκαμπές, επιρρίπτοντας την ευθύνη σε επιλογές προηγούμενων κυβερνήσεων και ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων για την αποτροπή τοξικών διαρροών. Ωστόσο, οι διαδηλωτές απορρίπτουν τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου πέραν της μετεγκατάστασης του χημικού εργοστασίου.

