Λουκασένκο: Η Λευκορωσία είναι κοντά στην αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Η Λευκορωσία βρίσκεται κοντά σε μια μεγάλη συμφωνία για την αποκατάσταση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ, όμως δεν θα εγκαταλείψει τους στενούς δεσμούς της με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάντερ Λουκασένκο. Μιλώντας πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκιση μιας μεγάλης ομάδας πολιτικών κρατουμένων, με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων, ο βετεράνος αυταρχικός ηγέτης δήλωσε ότι αναμένει η βελτίωση των σχέσεων να οδηγήσει σε μια σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Όλα κινούνται, όπως λένε, προς μια μεγάλη συμφωνία. Όλα κινούνται προς μια συνάντηση μεταξύ εμού και του Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας» είπε ο Λουκασένκο που, μέχρι την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο αντιμετωπιζόταν σαν παρίας από τη Δύση, λόγω των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στήριξη του στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η αμερικανική πλευρά λέει ότι ο Λουκασένκο προσέφερε καλές συμβουλές για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο Reuters ότι η Ουάσινγκτον ελπίζει επίσης να τον απομακρύνει, σε κάποιο βαθμό, από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον στενό σύμμαχό του. Η εξόριστη αντιπολίτευση όμως υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια είναι άσκοπη, επειδή ο Λουκασένκο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική και οικονομική υποστήριξη της Μόσχας.

Ο Λουκασένκο είπε ότι οι δύο πλευρές συζητούν την επαναλειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στο Μινσκ, η οποία έκλεισε αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 2022. Σημείωσε ότι η επαναπροσέγγιση με τις ΗΠΑ δεν θα γίνει σε βάρος καμίας άλλης χώρας και ότι ο ίδιος και ο Πούτιν «κατανοούν πλήρως» τι συμβαίνει. Η Λευκορωσία επιδίωξε να έχει στενούς δεσμούς με τη Ρωσία από το 1994, όταν ανέλαβε ο Λουκασένκο την εξουσία και «όσο παραμένω πρόεδρος δεν θα παρεκκλίνουμε από αυτήν την πολιτική», τόνισε.

Αυτήν την εβδομάδα αναπτύχθηκαν στη Λευκορωσία πύραυλοι Ορέσνικ – ένα νέος τύπος υπερηχητικού πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος από τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Ο Λουκασένκο, μιλώντας στην Πανλευκορωσική Λαϊκή Συνέλευση, το ανώτατο συνταγματικό φόρουμ της χώρας, είπε ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ να επαναληφθούν οι μαζικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν το 2020, μετά τις προεδρικές εκλογές που η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι τις έκλεψε. Κατά τη συνεδρίαση, με ερωταπαντήσεις που κράτησαν πολλές ώρες, απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο να διαπραγματευτεί με τους «κακοποιούς» της εξόριστης αντιπολίτευσης και χλεύασε υψηλόβαθμα στελέχη της που ήταν μεταξύ των 123 οι οποίοι αποφυλακίστηκαν το Σαββατοκύριακο. Ένας από αυτούς, ο Βίκταρ Μπαμπάρικα, έδειχνε καλά αφού εργάστηκε σε μια ποινική αποικία αποθηκεύοντας λέβητες, είπε. Ο Μπαμπάρικα αντιμετώπισε προβλήματα υγείας στη φυλακή και υποβλήθηκε σε επέμβαση το 2023, όταν οι γιατροί βρήκαν υγρό στους πνεύμονές του.

«Έχασε βάρος, δείχνει καλά, ένας ωραίος άνδρας. Γιατί λοιπόν είναι ενοχλημένος με μένα;» είπε ο Λουκασένκο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ