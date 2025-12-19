ΗΠΑ: Μικρή άνοδος στις μεταπωλήσεις κατοικιών τον Νοέμβριο

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 17:12

Οι μεταπωλήσεις κατοικιών κινήθηκαν υψηλότερα τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ αλλά όχι με τον ρυθμό που ανέμεναν οι αναλυτές.

Ειδικότερα, οι μεταπωλήσεις ενισχύθηκαν 0,5% τον ενδέκατο μήνα του 2025 στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 4,13 εκατ. μονάδων, έναντι 4,11 εκατ. τον Οκτώβριο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση στις 4,15 εκατ. μονάδες. 

Τον Οκτώβριο οι μεταπωλήσεις κατοικιών είχαν ενισχυθεί κατά 1,2%.

Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 409.200 δολάρια, 1,2% υψηλότερα σε σχέση με τον περυσινό Νοέμβριο.

