Υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη τον Δεκέμβριο

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη υποχώρησε τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κομισιόν την Παρασκευή.

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει η Κομισιόν διολίσθησε στις -14,6 μονάδες αυτόν τον μήνα από -14,2 τον Νοέμβριο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα αυξηθεί στις 14 μονάδες.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταναλωτική εμπιστοσύνη σημείωσε πτώση 0,1 μονάδων στις -13,7 μονάδες.