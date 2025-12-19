Υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη τον Δεκέμβριο

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει η Κομισιόν διολίσθησε στις -14,6 μονάδες αυτόν τον μήνα από -14,2 τον Νοέμβριο.

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 17:31

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη υποχώρησε τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κομισιόν την Παρασκευή. 

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει η Κομισιόν διολίσθησε στις -14,6 μονάδες αυτόν τον μήνα από -14,2 τον Νοέμβριο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα αυξηθεί στις 14 μονάδες.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταναλωτική εμπιστοσύνη σημείωσε πτώση 0,1 μονάδων στις -13,7 μονάδες. 

