Δύο Ρώσοι συνελήφθησαν στη Βουλγαρία με αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 22:28

Δυο Ρώσοι πολίτες συνελήφθησαν στη Βουλγαρία ύστερα από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών και ελήφθη η απόφαση ο ένας εκ των δύο να εκδοθεί στις ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει άμεσα με τους δύο Ρώσους που κατονομάζει το  RIA.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

