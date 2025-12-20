«Πολεμική» προετοιμασία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία ενέργειας

Τη λήψη μέτρων προστασίας των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών από φυσικές και ηλεκτρονικές επιθέσεις ζητά η ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνοντας μάλιστα οι σχετικές επενδύσεις να ενταχθούν στον αμυντικό προϋπολογισμό των χωρών - μελών του ΝΑΤΟ.

Με αφορμή την εμπειρία από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία η Eurelectric, που εκπροσωπεί περισσότερες από 3.500 επιχειρήσεις παραγωγής, διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (αντιπρόεδρος της οποίας είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης) απηύθυνε σχετική επιστολή προς το Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα. Είναι ενδεικτικό δε, ότι στη συνεδρίαση μετείχε η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Radmila Šekerinska.

Η Eurelectric επισημαίνει ότι η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού πρέπει να ενταχθεί στους αμυντικούς προϋπολογισμούς των χωρών - μελών του ΝΑΤΟ οι οποίοι μετά τις τελευταίες εξελίξεις συμφωνήθηκε να ανέλθουν στο 5 % του ΑΕΠ. Από αυτό, το 3,5 % θα διατεθεί για εξοπλισμούς και το 1,5% για σχετιζόμενες επενδύσεις (κυβερνοασφάλεια , προστασία κρίσιμων υποδομών κ.α.). Η ηλεκτρική βιομηχανία διεκδικεί μερίδιο από το 1,5 % ΑΕΠ, το οποίο αντιστοιχεί σε 250 δισ. ευρώ, προκειμένου να διοχετευθεί σε τρεις τομείς, ως εξής:

1. Eτοιμότητα: σχεδιασμός για φυσικές και κυβερνοεπιθέσεις, διεξαγωγή τακτικών ασκήσεων αντιμετώπισης κρίσεων και διασφάλιση ταχείας αποκατάστασης και ανάκαμψης σε όλο το ηλεκτρικό σύστημα. Επίσης διασφάλιση επαρκού αποθέματος εξοπλισμού και ανταλλακτικών.

2. Βελτιστοποίηση της στρατηγικής αυτονομίας: "Έχουμε μάθει το μάθημα από την υπερβολική εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει μια ισορροπημένη και ανθεκτική αλυσίδα εφοδιασμού που θα υποστηρίζει μια γρήγορη, οικονομικά προσιτή και ασφαλή μετάβαση στην καθαρή ενέργεια".

3. Εξασφάλιση της ασφαλούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας: η Eurelectric ζητά ολιστικό σχεδιασμό του συστήματος, ταχύτερη έκδοση αδειών και επενδύσεις σε νέες ασφαλείς υποδομές.

Η ευρωπαϊκή οργάνωση σημειώνει πως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει αποδείξει ότι η προστασία των ενεργειακών υποδομών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, καθώς η ενέργεια και ιδίως η ηλεκτρική ενέργεια είναι η ραχοκοκαλιά μιας λειτουργικής σύγχρονης κοινωνίας. Προσθέτει δε ότι η καθαρή ενέργεια είναι πιο ασφαλής, καθώς οι ΑΠΕ είναι κατανεμημένες σε εκατοντάδες ή χιλιάδες σημεία ενώ οι παραδοσιακοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί αποτελούν εύκολους στόχους.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου των Υπουργών (μετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παοασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος):

"Οι υπουργοί τόνισαν την αυξανόμενη ανάγκη για την ενσωμάτωση των ζητημάτων ενέργειας και ασφάλειας, αναγνωρίζοντας τους επείγοντες κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, ιδίως εν μέσω των γεωπολιτικών εντάσεων και του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Επισημάνθηκε η σημασία της οικοδόμησης ενός ανθεκτικού και ασφαλούς ενεργειακού συστήματος, με έμφαση στον ουσιαστικό ρόλο της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. Ζητήθηκε επίσης στενή συνεργασία και συντονισμός μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για τη διαφύλαξη της ενεργειακής ασφάλειας".

Πηγή: ΑΠΕ