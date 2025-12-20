#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Νετανιάχου θα ενημερώσει τον Τραμπ για πιθανά νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι η Τεχεράνη ανασυστήνει τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού και σχεδιάζουν να ενημερώσουν τον Τραμπ σχετικά με επιλογές για νέες επιθέσεις, μεταδίδει το NBC.

Δημοσιεύθηκε: 20 Δεκεμβρίου 2025 - 17:29

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με το ότι κάθε επέκταση του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος του Ιράν συνιστά απειλή που θα μπορούσε να απαιτήσει την ανάληψη ταχείας δράσης, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν ανασυστήνει τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού, τις οποίες βομβάρδισαν τον Ιούνιο οι ΗΠΑ, και σχεδιάζουν να ενημερώσουν τον Τραμπ σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν προκειμένου να επιτεθούν στο πυραυλικό πρόγραμμα ξανά, πρόσθεσε το NBC.

Το Ρόιτερς δεν μπορεί να επαληθεύσει τις πληροφορίες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

