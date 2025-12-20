Όλα ρευστά σε Γάζα, Λίβανο, Συρία

Βομβαρδιστικά των ΗΠΑ σφυροκόπησαν πάνω από 70 θέσεις του ISIS στην κεντρική Συρία καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ως απάντηση σε τζιχαντιστική επιχείρησή στην Παλμύρα το περασμένο Σάββατο (13/12), που στοίχισε τη ζωή τριών Αμερικανών, ενός πολίτη και δύο στρατιωτών. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη ρευστότητα που επικρατεί όχι μόνο στο συριακό μέτωπο, αλλά και γενικότερα.

Ισραήλ και Λίβανος συνομιλούν

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στη Συρία, μια θετική εξέλιξη σημειώθηκε χθες στο λιβανικό μέτωπο, ως αποτέλεσμα πρόσφατων αμερικανικών χειρισμών. Συγκεκριμένα, όπως προαναγγέλθηκε, Λιβανέζοι και Ισραηλινοί ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας συναντήθηκαν τελικά χθες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και του ΟΗΕ στη λιβανική μεθοριακή κωμόπολη Νακούρα.

Σύμφωνα με μια, ασυνήθιστη για τα δεδομένα, ουδέτερη διατύπωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, οι δύο πλευρές, αφού συζήτησαν την προοπτική «μελλοντικής οικονομικής συνεργασίας», επαναδιαβεβαίωσαν ότι έχουν κοινό συμφέρον να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, χωρίς ωστόσο να συγκεκριμενοποιείται πώς ακριβώς θα συμβεί κάτι τέτοιο επί του πεδίου, ενώ κατά τις προηγούμενες μέρες συνεχίζονταν οι σποραδικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά θέσεων της οργάνωσης .

«Αγκάθι» ο ρόλος της Τουρκίας στη Γάζα

Ανάλογη ασάφεια επικρατεί και στο μέτωπο της Γάζας, με τις ένοπλες συγκρούσεις χαρακωμάτων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, ενώ η παλαιστινιακή οργάνωση επαναλαμβάνει ότι παραμένει απρόθυμη να καταθέσει τα όπλα.

Μέσα σ' αυτό το κλίμα, όπως μεταδίδει η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, τα τελευταία εικοσιτετράωρα βρίσκονται σε εξέλιξη αλλεπάλληλες κυβερνητικές συσκέψεις για τον σαφή καθορισμό των «κόκκινων γραμμών» που θα εκφράσει ο Νετανιάχου ενόψει της κατ’ ιδίαν συνάντησής του με τον πρόεδρο Τραμπ στις 29 Δεκεμβρίου.

Όλες οι δημοσιογραφικές διαρροές συγκλίνουν ότι οι Ισραηλινοί πρόκειται να επιμείνουν στο βέτο τους «με κάθε κόστος», όπως φέρονται να τονίζουν, κατά οποιασδήποτε συμμετοχής της Τουρκίας στην πολυεθνική δύναμη σταθεροποίησης. Αντιθέτως, οι Αμερικανοί επισημαίνουν με κάθε ευκαιρία, ότι η πολυεθνική δύναμη, που προβλέπει η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ, πρόκειται «πολύ σύντομα» να συσταθεί και να αναλάβει καθήκοντα.

Ο Νετανιάχου ετοιμάζει πάλι βαλίτσες

Ωστόσο, διφορούμενη παραμένει η στάση του Λευκού Οίκου ως προς τη συμμετοχή της Τουρκίας στην διεθνή δύναμη. Από τη μια, κατά τη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης τύπου του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επεσήμανε ότι απαιτείται η συναίνεση και του Ισραήλ ως προς τη σύνθεση της πολυεθνικής δύναμης.

Αντιθέτως, προχθές (18/12), η συνάντηση που πραγματοποίησε στο Μαϊάμι ο ειδικός διαμεσολαβητής Στίβεν Γουίτκοφ με εκπροσώπους της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Κατάρ, που ορίστηκαν εγγυήτριες χώρες της εφαρμογής του σχεδίου, καταδεικνύει ότι οι ΗΠΑ κάθε άλλο παρά βιάζονται να αποκλείσουν ενεργό ρόλο της Τουρκίας και του Κατάρ επί του πεδίου – γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια αξιωματούχων της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως σχολιάζουν ισραηλινά δημοσιεύματα.

Έτσι, εν μέσω κλίματος ασαφών δηλώσεων και στρατιωτικής ρευστότητας σε όλα τα μέτωπα, το ενδιαφέρον των πολιτικών παρατηρητών επικεντρώνεται στην κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο τέλος του μήνα, οπότε και αναμένεται να κριθούν πολλά.

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE