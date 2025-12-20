#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τουρκία: Συνάντηση του επικεφαλής της ΜΙΤ με αντιπροσωπεία της Χαμάς

Στο τραπέζι τα μέτρα που είναι αναγκαίο να ληφθούν ώστε να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας και να αποτραπούν οι παραβιάσεις της εκεχειρίας εκ μέρους του Ισραήλ.

Δημοσιεύθηκε: 20 Δεκεμβρίου 2025 - 19:23

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Τουρκίας ΜΙΤ συναντήθηκε με τον Χαλίλ Αλ Χάγια, τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς, και συζήτησαν τα μέτρα που είναι αναγκαίο να ληφθούν ώστε να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν πηγές των τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, είπαν ότι ο Ιμπραχίμ Καλίν συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη και συζήτησαν τα επόμενα βήματα που θα γίνουν ώστε να αποτραπούν, όπως είπαν, οι παραβιάσεις της εκεχειρίας εκ μέρους του Ισραήλ.

Συζητήθηκαν επίσης τα μέτρα που θα ληφθούν για να επιλυθούν τα εναπομείναντα ζητήματα ώστε να προχωρήσει η δεύτερη φάση του σχεδίου, πρόσθεσαν οι πηγές, χωρίς να δώσουν άλλες διευκρινίσεις.

