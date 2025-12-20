Δεξαμενόπλοιο του ρωσικού σκιώδους στόλου εισήλθε στη Βενεζουέλα

Ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου και χημικών ουσιών που έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει κηρύξει «πλήρη και ολοκληρωτικό αποκλεισμό» πλοίων υπό καθεστώς κυρώσεων από και προς τη νοτιοαμερικάνικη χώρα.

Το πλοίο “Hyperion”, με σημαία Γκάμπια, εντοπίστηκε κοντά σε διυλιστήριο στα ανοιχτά του κόλπου Αμουάι της Βενεζουέλας την Παρασκευή (19/12), αφού έπλευσε στην Καραϊβική, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων σε πραγματικό χρόνο Marine Traffic.

Το πλοίο είχε υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ στις 10 Ιανουαρίου 2025, στο πλαίσιο των προσπαθειών μείωσης των ρωσικών εσόδων από την ενέργεια, καθώς φέρεται να αποτελεί μέρος του «σκιώδους στόλου» που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο.

Η Βενεζουέλα έχει καταδικάσει τον αποκλεισμό χαρακτηρίζοντάς τον «απερίσκεπτη και σοβαρή απειλή» και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα εθνικά της συμφέροντα.

Οι αποκλεισμοί θεωρούνται πράξη πολέμου βάσει ορισμένων διεθνών συνθηκών.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες και πλοία που, όπως υποστηρίζουν, βοηθούν στη μεταφορά πετρελαίου της Βενεζουέλας. Τρία ανίψια της Σίλια Φλόρες, συζύγου του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, καθώς και ένας άλλος επιχειρηματίας που συνδέεται με τον Μαδούρο καταχωρήθηκαν στον κατάλογο των κυρώσεων.

Η κλιμάκωση των μέτρων αποτελεί μέρος μιας πολύμηνης εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ κατά της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα θανατηφόρες στρατιωτικές επιθέσεις στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό και έχουν ασκήσει οικονομική πίεση στο Καράκας, στο πλαίσιο αυτού που έχουν χαρακτηρίσει ως πόλεμο κατά του εμπορίου ναρκωτικών.

Ο Μαδούρο έχει δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει την αλλαγή καθεστώτος της χώρας, καθώς και την εκμετάλλευση του εδάφους και των πόρων της Βενεζουέλας. Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους απορρίπτουν αυτούς τους ισχυρισμούς και κατηγορούν τον Μαδούρο ως έμπορο ναρκωτικών και ότι βρίσκεται παράνομα στην εξουσία.

ΗΠΑ: Η ακτοφυλακή προσπαθεί να κατασχέσει άλλο ένα τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να εμποδίσουν και να κατασχέσουν ένα πλοίο που βρίσκεται στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, σε διεθνή ύδατα, είπαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters, λίγες μέρες αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον ναυτικό «αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων που υπόκεινται σε κυρώσεις και επιχειρούν να προσεγγίσουν ή να αποπλεύσουν από τη Βενεζουέλα.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν πού γίνεται αυτή η επιχείρηση, μόνο ότι επικεφαλής της είναι η Ακτοφυλακή.

Η Ακτοφυλακή και το Πεντάγωνο παρέπεμψαν για απαντήσεις στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η Ακτοφυλακή, σε συνεργασία με άλλες αμερικανικές υπηρεσία, προχωρά στην κατάσχεση ενός τάνκερ.

Μετά την κατάσχεση του πρώτου δεξαμενόπλοιου στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, την περασμένη εβδομάδα, έχει επιβληθεί ένα άτυπο εμπάργκο, με πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να παραμένουν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας ώστε να μη διατρέξουν τον κίνδυνο να κατασχεθούν.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ, ΑΠΕ