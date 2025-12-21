Γάζα: «Πρόοδο» στην εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ βλέπει ο Γουίτκοφ

Έχει σημειωθεί «πρόοδος» στην εφαρμογή του σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας το οποίο παρουσίασε νωρίτερα φέτος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έκρινε χθες Σάββατο ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.

«Κατά την πρώτη φάση σημειώθηκε πρόοδος, συμπεριλαμβανομένων της διευρυνθείσας ανθρωπιστικής βοήθειας, της επιστροφής λειψάνων ομήρων, των αποσύρσεων δυνάμεων από κάποιους τομείς και της μείωσης των εχθροπραξιών», συνόψισε ο κ. Γουίτκοφ μέσω X, την επομένη διερευνητικών συνομιλιών με αντιπροσώπους της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας.

«Περεταίρω διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες για να προχωρήσει η εφαρμογή της δεύτερης φάσης», συνέχισε.

Η δεύτερη φάση προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς -το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ενίσταται-, την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από όλο τον παλαιστινιακό θύλακο, τη δημιουργία μεταβατικής αρχής και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης «σταθεροποίησης».

Το Ισραήλ λέει πως περιμένει ακόμη την επιστροφή του τελευταίου λειψάνου ομήρου που απομένει στη Λωρίδα της Γάζας προτού συναινέσει να αρχίσουν επίσημα συνομιλίες για τη δεύτερη φάση του σχεδίου.

Στην ανάρτησή του ο κ. Γουίτκοφ σημείωσε πως στις συνομιλίες εξετάστηκαν μέτρα για την ανάπτυξη του εμπορίου και την κατασκευή υποδομών στην περιοχή.

«Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράσαμε την υποστήριξή μας στην δημιουργία σύντομα (...) του Συμβουλίου Ειρήνης (υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ)» και «μεταβατικής» κυβέρνησης που θα χειριστεί τις πολιτικές υποθέσεις, την ασφάλεια και «την ανοικοδόμηση», κατά τον ίδιο.

Η δημιουργία «συμβουλίου ειρήνης» ήταν ανάμεσα στα 20 σημεία του σχεδίου που παρουσίασε ο κ. Τραμπ. Υποτίθεται πως θα επιβλέπει τη μεταβατική αρχή, η οποία θα αποτελείται από τεχνοκράτες.

Αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας συναντήθηκαν στο Μαϊάμι της Φλόριντας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα στο ειρηνευτικό σχέδιο για της Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

«Εξετάσαμε τα επόμενα βήματα στη σταδιακή εφαρμογή του Συνολικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα (…) Περαιτέρω διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες για να προχωρήσει η εφαρμογή της δεύτερης φάσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι τέσσερις μεσολαβήτριες και εγγυήτριες χώρες κάλεσαν το Ισραήλ και τη Χαμάς «να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους» και «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Η συνάντηση είχε ως στόχο να εξεταστεί κατά πόσο εφαρμόστηκε η πρώτη φάση –που προέβλεπε την επιστροφή των ζωντανών ομήρων και την παράδοση των σορών, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων από το Ισραήλ– και να γίνουν οι προετοιμασίες για την έναρξη της δεύτερης φάσης.

Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα. Από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο εκτοπισμένων σκοτώθηκαν την Παρασκευή έξι άνθρωποι, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα του θύλακα. Το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς ανακοίνωσε εξάλλου σήμερα ότι τουλάχιστον 401 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός.

Στο ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί επίσης τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ